Regola 30-30-30: il metodo che spopola per dimagrire

Spesso si tende a seguire alcuni regimi alimentari dimagranti per via del grande successo che hanno e per i benefici che possono fornire. Uno di questi è proprio la regola 30-30-30 che è diventata virale sui social media in quanto permette, tramite questo metodo, di bruciare i grassi. Vediamo a cosa corrisponde e come seguirla.

Regola 30-30-30

Ci sono metodi che aiutano a dimagrire e perdere peso che, anche grazie al lasciapassare, stanno diventando molto famosi e stanno spopolando. La regola 30-30-30 è proprio uno di questi metodi dal momento che sta ottenendo grande successo al punto che impazza da molto tempo sui social. Una strategia che permette di bruciare i grassi in poco meno di un mese.

Gary Brecka, un esperto del settore di origine americana, ha spiegato questo video sui social facendolo diventare virale in poco tempo. Un metodo che si chiama in questo modo poiché consiste in 30 grammi di proteine da consumare a colazione 30 minuti dopo il risveglio coadiuvati e supportati da 30 minuti di camminata.

Nella regola 30-30-30, proprio come proposto dall’esperto, bisogna consumare le proteine a cominciare dalla colazione evitando i cibi zuccherati, quindi no brioches, alimenti dolci, ecc. Se si inserisce lo zucchero si va ad aumentare i livelli di insulina il che va a bloccare le forme di energia con il corpo che attinge dal glucosio e non dai grassi non riuscendo così a bruciarli.

Regola 30-30-30: programma

Come già detto, la regola 30-30-30 consiste nel consumare 30 grammi di proteine a partire dalla colazione. Consumare questo pasto ricco di proteine sin dal risveglio permette di combattere l’affaticamento, ma anche di controllare e ridurre la voglia di zucchero che è possibile avvertire lungo il corso della giornata.

In questo modo si evita di ingrassare, ma è anche importante inserire nella colazione, oltre alle proteine, anche acqua, carboidrati e lipidi. Le proteine da assumere sono semi oleosi come anacardi o nocciole accompagnati anche da yogurt greco e un frutto intero oppure acqua e tè verde per le sue proprietà antiossidanti.

Inoltre, le proteine nella regola 30-30-30 sono importanti proprio perché favoriscono il benessere e anche la concentrazione. La colazione, quindi questo pasto molto importante della giornata, deve essere fatta entro 30 minuti dal momento del risveglio. Un ritmo alimentare sicuramente contribuisce a un migliore benessere e a una corretta digestione.

Insieme a tutti questi elementi, bisogna aggiungere almeno mezz’ora di attività fisica che dovrebbe essere a bassa intensità. La camminata, ma anche andare in bicicletta sono tutte attività adatte e la frequenza cardiaca deve essere mantenuta a 135 battiti al minuto o comunque al di sotto.

