Riccione: benessere in riva al mare con yoga, pilates e shiatsu

Le serate estive a Riccione si tingono di benessere grazie a una serie di appuntamenti dedicati al movimento e alla cura della persona. In un contesto suggestivo come piazzale San Martino affacciato sul mare, l’associazione Riccione Abissinia ha organizzato un ciclo di incontri che uniscono yogapilates e shiatsu.

Questa iniziativa, che si svolge ogni martedì sera alle 19:30 dal 30 giugno all’1 settembre, rappresenta un’opportunità unica per i residenti e i turisti che desiderano dedicarsi al proprio benessere psicofisico in un ambiente naturale e rilassante.

Un percorso integrato per il benessere

Le sessioni, guidate dall’insegnante Evelina Meloni in collaborazione con il Centro Yoga Yamamente offrono un percorso integrato che combina la fluidità del pilates la disciplina dello yoga e l’armonia dello shiatsu. Questo approccio integrato favorisce il rilassamento, la consapevolezza corporea e il benessere generale.

Per partecipare agli incontri, è consigliato indossare un abbigliamento comodo e portare con sé un tappetino. L’iniziativa è aperta a tutti e la partecipazione è libera e gratuita.

Altre attività di benessere a Riccione

Oltre agli appuntamenti serali, l’associazione Riccione Abissinia ha organizzato anche incontri mattutini sul mare, sempre in piazzale San Martino. Dal martedì alla domenica, alle 7:30, è possibile partecipare a sessioni di meditazione camminata mentre alle 8:30 si svolgono le sessioni dedicate al risveglio energetico e al Tao del movimento.

Queste attività mattutine, condotte da Stefano Visani proseguiranno fino al 13 settembre, offrendo un ulteriore opportunità per dedicarsi al proprio benessere in un contesto unico.

Un’iniziativa patrocinata dal Comune

Gli appuntamenti di benessere promossi dall’associazione Riccione Abissinia sono patrocinati dal Comune di Riccione che ha riconosciuto il valore di queste iniziative per la comunità locale e per i turisti. La scelta di piazzale San Martino come location non è casuale: questo luogo offre una vista mozzafiato sul mare e un’atmosfera rilassante, perfetta per praticare attività di benessere.

Le serate estive a Riccione diventano così un’occasione per prendersi cura di sé stessi, immergendosi in un’esperienza di benessere che unisce movimento, relax e contemplazione del paesaggio marino.