Un colorito spento e grigio può avere diverse cause: mancanza di sonno, l’esposizione ad agenti atmosferici e smog o un periodo di forte stress, infatti, possono fa apparire la pelle opaca e poco luminosa.

Le buone abitudini quotidiane, unite ad una routine di skincare adeguata, possono fare la differenza rendendo la nostra pelle idratata e nutrita, conferendole maggiore luminosità anche senza trucco.

Vediamo allora insieme quali sono i rimedi naturali da provare subito, facendoli diventare piacevoli abitudini quotidiane per riacquistare una pelle luminosa e sana.

Pelle luminosa con i rimedi naturali: l’alimentazione

Disintossicarsi

L’alimentazione è il primo elemento su cui intervenire per sfoggiare una pelle luminosa.

È importante seguire un’alimentazione bilanciata, leggera e ricca di nutrienti: per avere una pelle bella e luminosa è utile limitare zuccheri, sale, alcool, cioccolato e altre sostanze che possono indurre infiammazione o senso di pesantezza generale, che inevitabilmente si ripercuote sull’aspetto della pelle.

I rimedi naturali per una pelle luminosa e sana includono inoltre l’assunzione quotidiana di acqua tiepida e limone, tisane al finocchio e i preparati a base di tarassaco, carciofo e curcuma, per depurare l’organismo ed eliminare le scorie.

Ed infine, ma non meno importante, mantenete sempre la giusta idratazione bevendo almeno 1,5 lt. di acqua al giorno.

Fare il pieno di vitamine

Si può ricorrere a spremute e centrifugati per fare il pieno di vitamine e altre sostanze preziose per l’organismo e la pelle:

vitamina C , potente antiossidante che aiuta a migliorare il tono cutaneo.

, potente che aiuta a migliorare il tono cutaneo. vitamina A , benefica per i tessuti .

, benefica . vitamine del gruppo B , fonti di energia per l’organismo che influiscono a tantissimi livelli, benessere della pelle compreso.

, fonti di che influiscono a tantissimi livelli, benessere della pelle compreso. vitamina D, essenziale per proteggere le ossa e il sistema immunitario e per il benessere e la luminosità dell’epidermide, ottenibile però soltanto con l’esposizione al sole.

Rimedi naturali da provare subito per una pelle luminosa: i cosmetici fatti in casa

Fra i rimedi naturali più utili per una pelle luminosa ci sono i cosmetici fatti in casa: si tratta di prodotti molto semplici da preparare, in pochi minuti e a costo minimo.

Sono rimedi che non richiedono conservanti, da usare al momento, e al 100 % naturali con nessun effetto collaterale o controindicazioni.

Vediamone alcuni.

Gli scrub

Tra i più validi rimedi naturali per una pelle luminosa, ci sono gli scrub fai da te, ideali per esfoliare, ossigenare e rigenerare la cute.

A livello di ingredienti, le opzioni sono davvero tante:

Per il viso è consigliabile uno scrub con avena e miele, più delicato, mentre per il corpo potete provare l’esfoliante fai da te con bicarbonato e yogurt, dalle proprietà ammorbidenti.

Un ottimo rimedio naturale per contrastare efficacemente il colorito spento è applicare per circa un mese, almeno 2 o 3 volte alla settimana, un esfoliante a base di pino mugo, salice bianco o betulla in presenza di pelle mista o grassa, jojoba se secca, che presenti finissimi micro-granuli a base di bamboo o noccioli.

Questo garantirà alla vostra pelle una pulizia profonda e, grazie al delicato massaggio praticato durante l’applicazione dell’esfoliante, permette di riattivare la circolazione, favorendo al contempo l’ossigenazione cutanea.

Idratanti e nutrienti: ingredienti e rimedi naturali per una pelle luminosa

Dopo un accurata pulizia, il giusto livello di idratazione è una vera e propria garanzia se si desidera una pelle splendente e straordinariamente vellutata e a questo scopo possono venire in aiuto diversi ingredienti naturali che potremmo già avere in dispensa:

Miele: In grado di riparare la pelle, dona immediatamente sollievo all’epidermide stressata a causa degli agenti atmosferici e contribuisce a rigenerare i tessuti accelerando la guarigione. Versatene qualche cucchiaio in una ciotola, poi aggiungi latte oppure yogurt quanto basta stemperare il composto. Aggiungete qualche cucchiaio di cocco grattugiato (si trova anche al supermercato) per uno scrub naturale dolcissimo.

Olio: Qualche goccia di un olio vegetale di qualità: olio di avocado, borragine o calendula, in grado di nutrire la pelle in profondità.

Zucca: Ricca di betacarotene, aiuta a depurare la pelle e illumina il viso. Frullata e miscelata ad un olio vegetale, diventerà una maschera viso eccezionale. Schiacciando i semi si potrà ricavare il necessario per uno scrub naturale: aggiungete un olio e massaggiate con delicatezza

Cannella: aumenta i livelli di energia ed è benefica contro le infiammazioni della pelle aiutando a contrastare brufoli e punti neri: aggiungete la punta di un cucchiaino in una ciotola con yogurt, miele e olio vegetale. Massaggiate sulla pelle e lasciate in posa per quindici minuti circa, poi sciacquate abbondantemente con acqua tiepida.

Farine: Farina di ceci, mandorle o avena unite a olio o acqua, per detergere la pelle con dolcezza e ritrovare la morbidezza.