Ritiro di meditazione e yoga ad Ananda: un soggiorno per ritrovare sé stessi

Ananda propone un ritiro residenziale pensato per chi desidera fermarsi, respirare e ridare spazio al proprio benessere. Si tratta di un programma basato su meditazione, yoga e momenti di condivisione in natura, offerto nelle strutture dell’organizzazione. L’iniziativa è riservata a chi ha già soggiornato presso Ananda almeno per un weekend e consente di scegliere liberamente la durata del soggiorno nei periodi indicati. Per alcune edizioni del 2026 è previsto un prezzo promozionale di 75,00 €, riservato ai partecipanti che soddisfano i requisiti di accesso.

Edizioni e disponibilità

Edizioni aperte con prezzo promozionale di 75,00 € sono programmate per il 2026 nelle seguenti periodi: 22/02/2026 – 27/02/2026, 01/03/2026 – 06/03/2026, 22/03/2026 – 27/03/2026, 29/03/2026 – 02/04/2026, 06/04/2026 – 10/04/2026, 26/04/2026 – 01/05/2026, 03/05/2026 – 08/05/2026, 17/05/2026 – 22/05/2026, 07/06/2026 – 12/06/2026 e 21/06/2026 – 26/06/2026.

Per ogni periodo è consentito l’ingresso e l’uscita flessibile, nel rispetto delle procedure di registrazione e della disponibilità delle stanze. L’offerta non comprende i corsi specifici eventualmente attivi durante il soggiorno; tali corsi devono essere verificati e prenotati separatamente.

Come funziona l’offerta

L’offerta è riservata agli ospiti già noti ad Ananda: possono beneficiarne coloro che hanno già trascorso almeno un weekend nelle strutture. Il pacchetto comprende vitto e alloggio, con opzione per camera singola o condivisa secondo le preferenze.

Sono incluse tutte le attività non a pagamento organizzate durante il soggiorno, in particolare le sessioni di yoga e di meditazione, gli eventi serali e le cerimonie. Viene inoltre fornito l’occorrente per la pratica, come cuscini, tappetini, Aum board e coperte.

I corsi a pagamento rimangono esclusi dall’offerta e devono essere verificati e aggiunti separatamente al momento della prenotazione. La verifica della disponibilità e la conferma dei servizi aggiuntivi avvengono in sede di prenotazione.

Giornata tipo e pratiche quotidiane

Dopo la conferma della prenotazione, la struttura organizza le attività per favorire il ritmo interiore degli ospiti. Al mattino presto è prevista una sessione di Ananda Yoga nelle date programmate, seguita dalle pratiche spirituali mattutine e dalla colazione consumata in silenzio. Il pomeriggio comprende una seconda sessione di yoga — ad eccezione di venerdì e domenica — ricariche energetiche e meditazioni nel tardo pomeriggio. La serata prevede la cena in silenzio e, quando programmate, attività serali; ogni giovedì è inoltre prevista una pratica di meditazione prolungata con pausa e una Cerimonia di Purificazione al mattino per chi desidera un’esperienza più intensa.

Momenti salienti della routine

La struttura propone un orario giornaliero orientativo pensato per bilanciare movimento, riflessione e tempi di riposo.

La giornata inizia con Ananda Yoga dalle 6:00–7:00, seguita da pratiche spirituali dalle 7:00–8:45. Alle 8:45 è prevista una colazione in silenzio. Il pranzo è fissato alle 13:30.

Nel pomeriggio è prevista una seconda sessione di yoga dalle 16:15–17:30, seguita da momenti di ricarica e meditazione dalle 17:45–19:30. La cena in silenzio avviene alle 19:30, mentre le attività serali, quando previste, si svolgono dalle 20:30–22:00.

Il programma favorisce alternanza tra pratica fisica e pratiche contemplative, con pause strutturate per l’introspezione e il recupero. In questo modo si intende sostenere il ritmo interiore degli ospiti e la continuità delle pratiche quotidiane.

Alloggi, costi e dettagli pratici

Oltre alla promozione a 75,00 € per le edizioni specifiche, Ananda applica tariffe giornaliere standard per vitto e alloggio. Le quote sono le seguenti: singola con bagno €72,00; singola senza bagno €61,00; doppia con bagno €56,00; doppia senza bagno €48,00; tripla con bagno €48,00; tripla senza bagno €41,00; camera 4‑5 letti €36,00. Le quote giornaliere includono pernottamento con biancheria, tutti i pasti vegetariani, accesso a piccola biblioteca, sala video, Wi‑Fi gratuito e l’area comune Piazzetta Ananda. La tessera associativa di €18 non è compresa nelle tariffe giornaliere.

Informazioni pratiche su prenotazione e pagamenti

La prenotazione si effettua online, telefonicamente o via e‑mail e va confermata dalla reception, aperta negli orari indicati. Per i corsi residenziali è necessario comunicare la data di arrivo e di partenza, la sistemazione preferita e i recapiti. Le chiamate vanno indirizzate al numero +39 0742 813620 o alla posta elettronica [email protected].

I pagamenti sono accettati in contanti (nei limiti previsti dalla normativa), con carta di credito, bancomat, assegno o Eurocheck. Per arrivi fuori orario o altre esigenze particolari è opportuno avvisare anticipatamente la struttura per concordare le modalità di accoglienza e di registrazione.

Per esigenze di orario o altre necessità è opportuno avvisare anticipatamente la struttura per concordare le modalità di accoglienza e di registrazione. Chi viaggia con bambini può partecipare in famiglia: l’invito a portare i figli ad Ananda è esplicito, previa richiesta alla reception per valutare le soluzioni adeguate. Esiste inoltre il programma Yoga in azione, che affianca al periodo di pratica un’esperienza di servizio nella comunità con due livelli distinti. Il Livello 1 richiede 1,5 ore di servizio giornaliero. Il Livello 2 prevede 3 ore giornaliere suddivise in due turni e richiede esperienza pregressa. La proposta consente di sperimentare il Karma Yoga, ovvero il servizio come pratica spirituale finalizzata all’arricchimento della vita quotidiana.