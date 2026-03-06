Ritiro meditazione e yoga ad Ananda: soggiorni per ospiti già presenti

Se cerchi un periodo di pausa profonda, il ritiro spirituale ad Ananda offre l’opportunità di staccare dalla routine quotidiana e rinnovare corpo e mente. L’iniziativa è pensata per chi ha già vissuto l’esperienza nelle strutture Ananda almeno per un weekend; in pratica è un invito a tornare per una permanenza più lunga, con attività di meditazione, yoga e momenti di condivisione comunitaria. L’offerta segnala chiaramente che i corsi specifici non sono inclusi nella promozione, mentre vitto, alloggio e molte pratiche di base sono comprese.

Il programma è flessibile: puoi arrivare e restare per il tempo che desideri nel periodo indicato, scegliendo in autonomia il ritmo della giornata in base al tuo sentire. Tra i servizi messi a disposizione figurano camere singole o condivise, la cucina vegetariana della struttura, il materiale per la pratica e la possibilità per i Kriyaban di meditare a Moksha Kutir prenotando in reception. L’approccio è quello della semplicità e dell’accoglienza: tutto è predisposto per facilitarne il ritiro interiore senza un calendario rigido imposto agli ospiti.

Le edizioni confermate per il 2026 sono: dal 01/03/2026 al 06/03/2026, dal 22/03/2026 al 27/03/2026, dal 29/03/2026 al 02/04/2026, dal 06/04/2026 al 10/04/2026, dal 26/04/2026 al 01/05/2026, dal 03/05/2026 al 08/05/2026, dal 17/05/2026 al 22/05/2026, dal 07/06/2026 al 12/06/2026 e dal 21/06/2026 al 26/06/2026. Per ciascuna di queste edizioni è prevista un’offerta promozionale al costo simbolico di 75,00 € per alcuni tipi di sistemazione, riservata esclusivamente a chi ha già soggiornato nelle strutture Ananda in precedenza almeno per un weekend. È importante osservare che i corsi che si tengono durante il soggiorno sono esclusi dall’offerta;

Dettagli dell’offerta e servizi inclusi

Nel pacchetto sono inclusi il vitto (pasti vegetariani), l’alloggio in camera singola o condivisa a scelta, tutte le attività di yoga e meditazione che non sono parte di corsi a pagamento, gli eventi serali e le cerimonie previste dal programma. Ananda fornisce anche il materiale necessario per la pratica: cuscini per la meditazione, tappeti per lo yoga, Aum board e coperte. Per i Kriyaban è prevista la possibilità di meditare a Moksha Kutir previa prenotazione alla reception.

Tariffe e sistemazioni

Le quote giornaliere all inclusive (tessera associativa di 18 € esclusa) sono articolate così: camera singola a 115 euro al giorno a persona, camera doppia a 85 euro al giorno a persona e dormitorio da 3 a 5 letti a 75 euro al giorno a persona. È opportuno ricordare che i corsi a pagamento non rientrano in queste tariffe. Inoltre, nella sezione generale delle quote giornaliere sono elencati prezzi alternativi per singola con bagno (72 €), singola senza bagno (61 €), doppia con bagno (56 €), doppia senza bagno (48 €), tripla con bagno (48 €), tripla senza bagno (41 €) e camera da 4-5 letti (36 €), utili per chi non aderisce all’offerta promozionale o per periodi diversi dal pacchetto speciale.

Cosa comprendono le quote giornaliere

Le quote includono il pernottamento con biancheria, tutti i pasti vegetariani (se hai esigenze alimentari particolari va comunicato alla reception), accesso a una piccola biblioteca e a una sala video, WiFi gratuito e l’uso della Piazzetta Ananda come spazio comune per relax e condivisione. Non sono comprese la tessera associativa e i costi dei corsi, seminari o programmi specifici. I pagamenti possono essere effettuati con carta di credito (MasterCard e Visa), bancomat, assegno o Eurocheck; per importi superiori a 1.000,00 euro non sono ammessi pagamenti in contanti.

Giornata tipo e opportunità di servizio

Una tipica giornata di ritiro prevede sessioni mattutine e pomeridiane di Ananda Yoga, pratiche spirituali del mattino con colazione in silenzio, pranzi e cene in momenti dedicati, e attività serali quando programmate. L’orario indicativo include: 6:00–7:00 Ananda Yoga (nei giorni previsti), 7:00–8:45 pratiche spirituali del mattino, 8:45 colazione in silenzio, 13:30 pranzo, 16:15–17:30 Ananda Yoga (tranne venerdì e domenica), 17:45–19:30 ricarica e meditazione, 19:30 cena in silenzio e 20:30–22:00 attività serali. Ogni giovedì è prevista una meditazione lunga con pausa e una Cerimonia di Purificazione alle 8:30.

Yoga in azione: servizio e crescita personale

Per chi desidera un’esperienza di servizio c’è il programma Yoga in azione, che prevede due livelli: Livello 1 con 1,5 ore di servizio giornaliero e Livello 2 con 3 ore al giorno suddivise in due turni. Il Livello 1 è accessibile a tutti e può essere abbinato a un corso; il Livello 2 è riservato a chi ha già esperienza con il Livello 1 o con i programmi di servizio “Service is Joy”. Partecipando si apprende il Karma Yoga, la pratica del servizio con atteggiamento spirituale che arricchisce la vita quotidiana e la convivenza comunitaria.

Per prenotare è possibile usare il sito, telefonare al numero +39 0742 813620 o scrivere a [email protected]. È importante indicare sempre le date di arrivo e partenza per i soggiorni residenziali, la sistemazione desiderata e i dati di contatto; le modifiche vanno comunicate almeno una settimana prima. La reception è operativa con orari specifici, e i programmi solitamente iniziano la sera del giorno indicato. Contatta Ananda per verificare le traduzioni disponibili e le eventuali cancellazioni per numero minimo di partecipanti.