Romina Power ha perso 6 kg in soli 12 giorni con una dieta miracolosa. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa dieta.

La cantante e attrice statunitense naturalizzata italiana Romina Power è dimagrita di 6 kg in soli 12 mesi. Come ha fatto a dimagrire così tanto e così velocemente l’ex moglie del cantautore Al Bano Carrisi? Scopriamolo insieme. Al giorno d’oggi, in giro per il web, ci sono tantissimi siti che elargiscono consigli e regimi alimentari per dimagrire, molti di questi promettono diete miracolose che poi in realtà non funzionano. Romina Power ha raccontato lei stessa ai suoi fan come ha fatto per perdere 6kg in soli 12 giorni. A quanto pare la cantante ha deciso di sperimentare una dieta liquida che però, se qualcuno ha intenzione di provarla, è meglio sempre chiedere il parere del medico e non agire mai di propria iniziativa poiché le conseguenze potrebbero essere molto pericolose. La dieta scelta da Romina Power è una dieta che prevede l’assunzione del cibo in forma liquida, in poche parole l’attrice ha assunto tutti i nutrienti di cui aveva bisogno solamente attraverso frullati, zuppe e brodi di varia natura. Nella dieta di Romina Power è previsto anche l’inserimento di bevande proteiche o smoothie sostitutivi ai pasti. Una dieta davvero drastica ma che per l’ex moglie di Albano ha dato i risultati sperati. Questo tipo di dieta non è ovviamente da portare avanti troppo a lungo, non si tratta infatti di un regime alimentare sostenibile per troppo tempo e comunque il modo migliore per dimagrire e rimanere in forma è quello di mangiare in maniera sana e rivolgersi preferibilmente a un nutrizionista capace.

La dieta liquida di Romina Power: come funziona

Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero che non bisognerebbe mai intraprendere una dieta di propria iniziativa ma che bisognerebbe sempre rivolgersi a un professionista, che sia un dietologo o un nutrizionista, vediamo nello specifico come funziona la dieta liquida intrapresa da Romina Power, che le ha fatto perdere 6kg in soli 12 giorni. Il nome dieta liquida già di per sé ci spiega che il cibo viene assunto in forma liquida, frullati, zuppe e così via. Vediamo adesso un esempio di menù per la dieta liquida:

Colazione : per colazione una bella spremuta non zuccherata e una tisana a piacere.

: per colazione una bella spremuta non zuccherata e una tisana a piacere. Spuntino di metà mattinata : a metà mattina ci si può regalare un bel frullato di frutta, sempre non zuccherato.

: a metà mattina ci si può regalare un bel frullato di frutta, sempre non zuccherato. Pranzo : per pranzo un bel passato di verdure miste, possibilmente a foglia verde.

: per pranzo un bel passato di verdure miste, possibilmente a foglia verde. Merenda : per merenda un centrifugato di verdure o un frullato di frutta con l’aggiunta di un pò di latte.

: per merenda un centrifugato di verdure o un frullato di frutta con l’aggiunta di un pò di latte. Cena: per cena un passato di verdure e 120g di pesce o pollo.

Come potete facilmente intuire il menù proposto è un menù che non può essere portato avanti per molto tempo, si rischierebbe solo di fare del male al nostro organismo invece che bene. Se volete però provare questo tipo di dieta mi raccomando chiedete prima il parere di un esperto.