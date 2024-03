Benedetta Rossi, nota food blogger, protagonista del programma di cucina ‘Fatto in casa per Voi’, ha condiviso sui social con i suoi fan la dieta che segue e l’alimentazione di Benedetta Rossi.

La dieta di Benedetta Rossi: cosa mangia la food blogger

La food blogger condivide con i suoi fan lunghe storie social in cui mostra la sua quotidianità, nel corso della passeggiate in campagna. In questi momenti la cuoca marchigiana tira fuori sempre qualche aneddoto sul suo passato oppure illustra i benefici nascosti di qualche pianta o erba incontrata sul suo percorso.

La conduttrice di cucina ha rivelato di volersi mettere un po’ a dieta, virando il discorso sulla sua alimentazione. Per forza di cosa infatti, nel corso della registrazione di tantissime puntate in tempi molto ristretti, la Rossi si ritrova puntualmente ad assaggiare continuamente ciò che prepara.

Il buon proposito di mangiare più verdure le sembra già difficile, perché come tanti ama molto mangiare e le riesce spesso complicato limitarsi. “Non mi peso per principio” dice Benedetta, continuando: “Se salgo sulla bilancia poi mi piglia male”. Così ha deciso direttamente di fare maggiore attività fisica, favorita anche dalle belle giornate, per ridurre il girovita.

La chef ha più volte manifestato di non aver alcuna intenzione di cadere negli impossibili canoni estetici che, al giorno d’oggi, continuano a propinarci sul web. La sua filosofia di comunicazione si è sempre incentrata sulla spontaneità e sulla genuinità, poco le importava quindi come di apparisse esteticamente.

La dieta di Benedetta Rossi e il suo successo da chef

Mentre i fan cercavano di capire quale dieta seguisse Benedetta Rossi, la cuoca ha rivelato di non essere realmente dimagrita. L’impressione avuta dal suo pubblico era scaturita dal tipo di abbigliamento indossato sui social, che la faceva apparire più longilinea.

Il suo obiettivo sul web, infatti, non è mostrarsi per il suo aspetto fisico ma l’unica cosa che rende felice Benedetta Rossi è condividere le sue sfiziosissime ricette e aiutare gli altri a imparare a cucinare.