Rosy Chin, una delle più conosciute della nuova edizione di Grande Fratello “nip”, conta oltre 400mila followers sui social per la sua professione di chef. La concorrente del GF ha svelato la sua dieta e il rapporto complicato con il cibo.

Rosy Chin svela la sua dieta e parla del rapporto complicato con il cibo

Rosy Chin, una delle più note di questa edizione del Grande Fratello, per via del grande seguito social, ha origini indubbiamente cinesi ma Rosy è nata a Milano dove però ha seguito un’educazione molto rigida impartitale dalla sua famiglia. Questo ha avuto in lei alcune ripercussioni anche in merito al suo rapporto complicato con il cibo.

Con il suo Yokohama Sushi Restaurant, gestito insieme al marito, Rosy Chin è a Milano una rinomata chef di cucina fusion. La sua giovinezza è stata segnata da rapporti complicati con sé stessa: ha dichiarato di essersi spesso considerata troppo cinese per gli italiani e troppo italiana per i cinesi. Rosy ha infatti sofferto di disturbi alimentari e di obesità.

I genitori di Rosy Chin sono dei ristoratori e lei, fin da giovanissima, li ha aiutati nei loro ristoranti, sacrificando quelli che sono i giochi dei bambini. Nel video di presentazione del Grande Fratello dichiara: “Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente”, Rosy infatti aveva addosso 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più. 60 sono infatti i kg che è riuscita a perdere per rimettersi in piena forma.

Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Rosy Chin ha approfondito lo stile fusion, coniugando sapori orientali e occidentali. Rosy Chin è anche una food blogger per Giallo Zafferano e un’imprenditrice.

Rosy Chin ha sposato nel 2018 il ristoratore, e insieme a lei co-proprietario del Yokohama Sushi Restaurant a Milano, Paolo La Quosta. Quando sono convolati a nozze, i due avevano già avuto i loro tre figli.

Rosy Chin e la dieta: quanti kg ha perso la chef?

Rosy Chin, una delle attuali concorrenti del GF “nip”, come anticipato è una rinomata chef di cucina fusion e influencer molto seguita, quasi mezzo milione di seguaci. Sebbene la cucina sia diventata prima la sua passione e poi il suo lavoro, Rosy Chin ha dovuto fare i conti con il rapporto malsano col cibo, con gravi ripercussioni anche sul suo aspetto. Questo, almeno, fino a quando in lei non è scattato qualcosa che l’ha portata a cambiare.

“Avevo bisogno di rinascere, il cibo è diventato il mio più grande alleato, ho portato la mia esperienza tra due tradizioni così diverse, da creare una fusione unica”, ha confessato la Chin. In un video postato dalla stessa Rosy Chin sui social si nota l’incredibile trasformazione fisica, prima e dopo il dimagrimento di cui ha parlato nella clip di presentazione al GF.

La chef cinese ha perso 60 chili e per aver sofferto di obesità e bulimia a 17 anni si è rivolta a un centro per curare i disturbi alimentari, ha detto Rosy Chin: “Non si guarisce mai dall’obesità”. Una sofferenza nata da una famiglia molto rigida, tanto da essersi sposata la prima volta solo per andare via di casa, “È stato il pretesto per evadere e scappare di casa da una famiglia molto rigida, dedita al lavoro e basta”, ha detto la chef.

Dunque i problemi con il cibo sono nati perché sentita di doversi ribellare alla sua famiglia. “I miei genitori non mi hanno mai detto brava. Non è mai esistito un abbraccio, un ti voglio bene”, ha detto. Rosy in lacrime ha detto di essere cambiata per amore dei figli e del marito, il secondo e ultimo.