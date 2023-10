Grecia Colmenares, attrice di successo delle telenovelas venezuelane, è una delle concorrenti del Grande Fratello. Ma come si tiene così in forma la splendida 60enne? Ecco la dieta di Grecia Colmenares.

Grecia Colmenares svela la sua dieta: cosa mangia l’attrice venezuelana

Grecia Colmenares, attrice venezuelana di successo delle telenovelas anni Ottanta e Novanta, ha quattro fratelli e una sorellastra. La splendida 60enne non è poi così tanto diversa da quando ha avuto successo all’età di 20, sempre con un fisico snello e tonico e un volto magnetico. Negli anni ’80 Grecia divenne la protagonista della telenovela Topazio, con il cui ruolo è diventata famosa a livello internazionale.

Tra i suoi ruoli più noti quello in un’altra co-produzione italo-argentina: Milagros, con Osvaldo Laport, nella quale interpretava nuovamente un doppio ruolo, e Manuela (Telegatto 1992). Nel 2019 ha partecipato anche alla quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Della sua vita privata sappiamo che la Colmenares si è sposata in prime nozze col collega Henry Zakka; il matrimonio è fallito ben presto, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Nel 1992 Grecia ha dato alla luce il suo unico figlio, Gianfranco, nato dal suo secondo matrimonio. Ha in seguito avuto una storia con l’attore e modello spagnolo Chando Erik Luna. Ora alla nuova avventura al Grande Fratello si dichiara single e sempre alla ricerca dell’amore.

Nessuno a guardarla penserebbe alla sua età: la Colmenares ha compiuto 60 anni ma ha un fisico da modella. Come fa? L’attrice di telenovelas è dedita alla dieta e allo sport, una costante nella sua vita.

Attivissima sul suo social ufficiale, dove tra l’altro conta più di 100 mila followers, Grecia Colmenares adora intrattenere il suo pubblico con scatti e video che la ritraggono nella vita di tutti i giorni. E così che, Grecia condivide video in cui mostra chiaramente quale sia il segreto della sua perfetta forma fisica. Attenta alla sua linea, sembrerebbe che Grecia Colmenares non abbia assolutamente perso le buone abitudini fin da ragazzina.

Anzi, così come testimonia il suo canale social, l’attrice venezuelana è solita mantenersi in forma con degli estenuanti allenamenti, intervallati da divertenti balletti. Dai pesi al cardio, allo zumba a ogni attività che unisce il divertimento, la danza al perdere peso e tonificare il corpo. Ecco perché la bella venezuelana si mantiene così in forma a 60 anni.

Grecia Colmenares e la dieta: segreti della sua forma

Grecia Colmenares, attrice venezuelana anni ’80-‘90, sta sorprendendo tutti al Grande Fratello come concorrente super chiacchierona, logorroica, divertente e anche ironica. La regina delle telenovelas di Topazio e Manuela era durata una manciata di giorni sull’Isola dei Famosi, ma spera di far molto di meglio al reality di Canale 5.

Grecia ha lo stesso look di sempre, i capelli lunghissimi ed esageratamente biondi, il corpo longilineo e magro, il sorriso dolce e nessuna ruga sul volto materno. Il segreto dello strepitoso fisico della Colmenares? La bella venezuelana, sul cui volto non si indovinano interventi di botulino e bisturi, lo rivela senza problemi: “Una buona genetica, una dieta sana e un’ora almeno di palestra al giorno”.