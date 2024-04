I sali da bagno sono divenuti uno degli oggetti cosmetici e di bellezza più utilizzati degli ultimi anni. Ma cosa sono? Si tratta di prodotti per effettuare bagni caldi contro stress e tensioni, ecco come si usano.

Sali da bagno: cosa sono e come si usano

Si parla da tanti anni dei sali da bagno, tra i prodotti cosmetici più utilizzati e apprezzati, ma cosa sono? Si tratta di rimedi di bellezza a base di sali, appunto, a cui si possono aggiungere ingredienti come oli essenziali, profumi, coloranti, con l’intento di rendere il bagno in vasca più rilassante e terapeutico contro lo stress e tensioni. Fra i sali più utilizzati ci sono il cloruro di sodio, il cloruro di magnesio, il cloruro di calcio, il cloruro di potassio e il solfato di magnesio.

Ma a cosa servono? I sali da bagno, tipici del relax di immergersi nella propria vasca calda, apportano numerosi benefici in primis rilassante e calmante, poi riattivano la circolazione sanguigna, migliorano i dolori muscolari e ossei e stimolano la pelle. E’ per questo che il loro utilizzo risale all’antichità, per le loro proprietà curative, oltre che rilassanti e detox. Utilizzare i sali da bagno è semplicissimo.

Prima di tutto riempiamo la vasca con acqua calda e successivamente fredda per ottenere la temperatura ideale, dopodiché si versano i sali. L’acqua arricchita da queste naturali sostanze solubili e grazie al calore sarà quindi pronta per un bagno caldo e rilassante che può durare dai 10 ai 40 minuti. Scegliere tra i sali da bagno vi aprirà un mondo in questo campo. Tra i sali da bagno più gettonati c’è il sale del Mar Morto. Ricco di potassio e di calcio, incolore, previene la ritenzione idrica e migliora la circolazione della pelle per un effetto drenante. Utile per diminuire dolori muscolari, anche legati a artrite, ma anche ottimo per un effetto rilassante immediato.

Il Sale Himalayano, conosciuto per il suo colore rosa, proviene dai minerali estratti nel sottosuolo Himalayano. I minerali di questo tipo aiutano a equilibrare il corpo e il PH cutaneo, e hanno anche un effetto detox. Un altro tipo è il Sale di Epson, conosciuto anche come Sale Inglese, incolore, allevia i dolori muscolari e articolari, elimina le tossine dal corpo e esfolia la pelle.

Sali da bagno: come si usano e i benefici

Come visto, tra i prodotti di cosmetica più venduti ci sono i sali da bagno, utili per arricchire il solito e classico bagno in vasca, ma anche solo per il pediluvio. Utilizzarli è semplicissimo. Basta riempire la propria vasca con acqua calda e aggiungere tre o quattro cucchiai di sali da bagno. L’effetto del calore dell’acqua arricchita con i sali da bagno profumati e colorati creerà una una situazione di totale relax, distendendo i muscoli e allontanando lo stress accumulato durante la giornata.

Nel caso di pediluvi, i sali da bagno vengono inseriti nel recipiente riempito d’acqua calda, arricchito con due o tre cucchiai del prodotto solubile e rilassante, dove immergerete i vostri piedi. I benefici in generale sono davvero tanti. Sono un valido rimedio per reumatismi, stress, dolori muscolari e articolari. Questi fastidi sono molto comuni, soprattutto nella stagione fredda. Mescolate al sale grosso da cucina quattro o cinque gocce di olio essenziale di garofano per un’azione analgesica, oppure lavanda per un’azione antinfiammatoria.

E ancora, per la cellulite. I sali da bagno sono potenti alleati per combattere cellulite e ritenzione idrica. Diluito nell’acqua della vasca, infatti, il sale, in base al principio dell’osmosi, attira verso l’esterno i liquidi trattenuti nei tessuti che saranno poi eliminati attraverso la circolazione venosa e linfatica. Per un perfetto bagno anticellulite versa nella vasca di acqua calda una manciata di sali da bagno.