Sara Serraiocco è una giovane attrice italiana, di Pescara, nota per aver preso parte alla serie televisiva R.I.S. Roma – Delitti imperfetti 3, rivela la sua dieta per tenersi in forma.

La dieta di Sara Serraiocco

Sara Serraiocco, giovane attrice italiana, fin da piccola è stata appassionata di danza e di cinema, per questo da Pescara dov’è nata si è trasferita a Roma per studiare e diplomarsi. L’attrice ha partecipato a una puntata della serie televisiva R.I.S. Roma – Delitti imperfetti 3 ma è nel ruolo di protagonista in Salvo, film vincitore del Grand Prix del film di Cannes 2013, e il Globo d’oro alla miglior attrice e il premio Guglielmo Biraghi come attrice esordiente.

Nel 2017 è protagonista del film Non è un paese per giovani, diretto da Giovanni Veronesi. Il suo anno fortunato è il 2023 quando è una delle protagoniste del film Il primo giorno della mia vita, del regista Paolo Genovese per il quale viene candidata al Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista 2023. Sempre nello stesso anno viene scritturata dal regista Gabriele Salvatores come protagonista al fianco di Toni Servillo nel film Il ritorno di Casanova. E infine nel cast della serie francese Kaiser Karl, sulla vita dello stilista Karl Lagerfeld. Ma come si tiene in forma la giovane attrice esordiente, ma già di grande successo?

Sara Serraiocco, 33 anni, ha un passato da ballerina classica e il suo corpo longilineo e snello lo dimostra. Ma qual è la dieta che segue oggi, così giovane bella e di talento? Sara dice che l’attitudine di ballerina le è rimasta dentro nonostante non balli più ma si sia buttata completamente nella recitazione. E questo le è rimasto in tutto anche nell’alimentazione. Per questo non può fare a meno di seguire uno stile di vita sano, equilibrato, che rispetti la sua concezione di disciplina senza mai esagerare e cadere nell’eccesso. E lo sport, come l’alimentazione, è una sua grande passione dal ballo alla palestra.

Sara Serraiocco e la dieta della giovane attrice

Sara Serraiocco, giovane attrice che ha esordito per la prima sul grande schermo con il film Salvo, in cui interpreta un ipovedente. Prima invece a 19 anni in una fiction, “non sapevo neanche di voler fare l’attrice, facevo provini per pubblicità per guadagnare soldi”, dice Sara. Poi ci sono stati tanti festival e tanti ruoli complicati, da Cloro di Lamberto Sanfelice che l’ha portata al Sundance e Berlino, a La ragazza del mondo in cui era una testimone di Geova e che fu presentato a Venezia, come pure Brutti e cattivi.

Per tenersi in forma sia per lavoro, sul set, che fuori dalla vita lavorativa Sara Serraiocco, 33 anni, e già mamma, mostra tutta la sua bellezza naturale e mediterranea, particolarmente attenta alla cura di sé e amante del make up. “Per me il make up dovrebbe lasciar trasparire la personalità e il carattere di chi lo indossa”, dice Sara. E come detto, da ex ballerina classica l’attrice di Pescara ma che vive a Roma ha confessato di alimentarsi in modo sempre molto sano integrando ogni macronutriente e non rinunciando a qualche sgarro, occasionalmente.