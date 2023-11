Ognuno ha uno stile alimentare diverso, a seconda delle esigenze e preferenze. C’è chi ama ogni pasto della giornata e chi invece si limita al pranzo. Saltare la cena fa bene o male? Ecco le conseguenze.

Saltare la cena: fa bene o male? Le conseguenze

E’ tornato alla ribalta il “Dinner cancelling”, ovvero “saltare la cena”, come stile di alimentazione che promette di perdere peso, come ha confessato lo showman Fiorello, che ha dichiarato di tenersi in forma grazie a questo schema alimentare. Ma saltare la cena, fa male o fa bene? E quali sono le conseguenze sulla salute? Non mangiare la sera può essere un’efficace forma di digiuno intermittente, che alterna periodi di cibo con periodi di digiuno.

Alcune ricerche suggeriscono che il digiuno intermittente può portare a una serie di benefici per la salute, tra cui una migliore regolazione della glicemia, riduzione dell’infiammazione e potenziale perdita di peso.

Tra i digiuni più seguiti c’è il 16:8, ovvero concentrare tutti i pasti all’interno di 8 ore per poi digiunare le successive 16; la scelta preferita prevede in genere il salto della colazione, ma un’altra opzione equivalente è quella di saltare la cena, concentrando ad esempio i pasti tra le 7 del mattino e le 15. Quindi saltare la cena fa dimagrire?

Non è detto. Dimagrire non si basa su quando si mangia, ma sempre e solo quanto e cosa si mangia. Saltare la cena può aiutare a perdere peso solo se in questo modo si riesce più facilmente ad aderire con costanza a una dieta ipocalorica. Alcune persone sostengono che dormire a stomaco vuoto porti a un sonno di maggior qualità. La teoria dietro è che, senza la necessità di digerire, il corpo possa “riposarsi” più efficacemente.

Saltare la cena: fa bene o male?

Saltare la cena, detto anche dinner cancelling, è una strategia alimentare per perdere peso, sentirsi più leggeri o anche depurare l’organismo. Ma è un’abitudine che fa bene o male? Abbiamo detto che mentre alcuni preferiscono non mangiare dopo le 18 per sentirsi meglio, altri potrebbero soffrire di insonnia o svegliarsi durante la notte a causa dei morsi di fame.

In ogni caso è preferibile evitare pasti eccessivamente pesanti a cena, così come è utile attendere almeno tre ore tra la cena e il momento di andare a letto, ma non è indispensabile saltare il pasto serale. Gli esperti consigliano però sempre meglio non saltare i pasti. E’ una pratica tendenzialmente scorretta, che però viene spesso adottata per una serie di ragioni diverse, prima fra tutte il desiderio di perdere peso.

Tra le conseguenze di saltare la cena, o altri pasti, a lungo termine può portare a una maggiore probabilità di abbuffarsi, a causa della fame accumulata, o di fare scelte alimentari poco salutari. Infatti, così come la riduzione nell’assunzione dei carboidrati, anche questa pratica non fa altro che favorire l’incremento della massa grassa ai danni della massa magra. Gestire la propria dieta saltando i pasti rischia, infatti, di dare effetti negativi a lungo tempo.