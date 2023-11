Pixie Geldof modella e cantante inglese, è la terza figlia di Bob Geldof e Paula Yates. E’ il volto di campagne pubblicitarie per Levi’s, Diesel, Henry Holland ma anche modella per Vivienne Westwood. Scopriamo la sua beauty routine vegana.

La beauty routine vegana di Pixie Geldof

Pixie Geldof, modella e cantante britannica della band Violet, è stata una delle ambasciatrici della campagna #PassOnPlastic contro l’inquinamento dell’acqua causato dalla plastica. Figlia del cantautore irlandese Bob Geldof e della conduttrice tv gallese Paula Yates, la 33enne di Londra è sposata con il batterista George Barnett da cui ha avuto una figlia, nata nel 2021.

Pixie è considerata una delle it-girl più cool di Londra, da trovare in prima pagina o sulle copertina patinate, come frontwoman della band Violet o in una campagna per i diritti degli animali, è sempre alla moda. Ma quali sono i segreti di bellezza dell’it-girl londinese? La sua è una beauty routine vegana, coerente al suo stile di vita contro l’uso e sfruttamento di animali. Tra i suoi marchi vegan preferiti c’è “The Body Shop”, anche se non sono completamente vegani, ma la maggior parte dei loro prodotti lo sono.

“Cover FX”, di cui Pixie dice di essere ossessionata e Lixirskin. Invece, sul trucco la Geldof dice che non si trucca molto, ma usa uno speciale mascara “al latte”, per volumizzare le sue naturali ciglia. Pixie usa un Milk, il miglior balsamo per le labbra. Quando, invece, si trucca l’it-girl di Londra utilizza spesso il marchio Glossier Skin Tint, che è “semplicemente il migliore al mondo perché non mi piace sembrare truccata”.

Qual è il miglior consiglio di bellezza che ha appreso e che vuole diffondere alla sua community? “Lavati la faccia”, ebbene sì, sembrerebbe scontato ma la prima cosa è lavare la faccia. Poi, la modella e musicista dice che è inutile usare le salviette per il viso: “E’ come pulire un tavolo con uno straccio sporco”.

Prima, infatti, Pixie usava solo le salviette per il viso, ma ora non più anche perché dice che sono dannosi per l’ambiente e poi non funzionano. La sua skincare routine oggi si basa su due detergenti. “Io uso il Milk Cleanser Stick, che contiene una leggera sostanza esfoliante, e poi uso quello di Lixirskin, che lasci agire per un minuto”, confessa. Inoltre la modella usa uno truccante occhi alla camomilla di The Body Shop.

Seppur semplice, la skincare di Pixie ogni tanto include dei trattamenti facciali. “L’anno scorso ho avuto un’eruzione cutanea e nulla è riuscito a risolverla”. Poi, per fortuna a Los Angeles ha provato un trattamento idratante per il viso, con microdermoabrasione e acido ialuronico e ha risolto completamente il problema. Un vero elisir di bellezza.