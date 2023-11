Nabilla Benattia Vergara è una modella e star del reality show con origini francesi e svizzere. E’ apparsa in reality come L’Amour est aveugle, Hollywood Girls e Les Anges de la télé-réalité. Scopriamo la sua skincare routine economica in cui è facile riconoscersi.

Nabilla Benattia: la skincare routine economica in cui è facile riconoscersi

Nabilla Benattia Vergara ha iniziato la carriera da modella fin quando aveva 14 anni. Da più “adulta” Nabilla è appesa su riviste sexy come Maxim e Playboy dopo la chirurgia al seno. Per le sue continue apparizioni nei reality viene spesso definita la “Kim Kardashian francese”. Suo padre è algerino e sua madre svizzera italiana; dal 2013 Nabilla ha una relazione con Thomas Vergara, da cui ha avuto due figli.

Ma cosa sappiamo della sua cura della pelle, e della skincare in particolare? Vediamo cosa ha confessato Benattia. La 31enne di origine italiana da madre e algerina da padre, ha una skincare molto semplice ed economica in cui è facile riconoscersi. Di cosa si tratta? Da quando è diventata mamma, Nabilla si è trasformata e la sua beauty routine è cambiata.

Nonostante viva a Dubai, Nabilla dice di esporsi pochissimo, al sole, se non mai! Tra abbronzarsi o danneggiare la pelle, la scelta è presto fatta, dice la super modella, per questo usa oli con SPF 30 o 50, il cui profumo crea dipendenza. Soprattutto da quando è mamma di due figli ha poco tempo per sé e quindi Vergara dice che al mattino o pensa ai capelli o al trucco!

La modella e star del reality francese si prende cura della pelle, nonostante tutto. Inizia la sua skincare pulendo la pelle con una mousse, poi applica il tonico illuminante con Vitamina C, il contorno occhi come quello Coco Smooth di HelloBody e la Supra Face Cream di EMK Beverly Hills, senza dimenticare un olio SPF prima di procedere al trucco. “Visto che vivo a Dubai e fa sempre caldo, non uso più il fondotinta ma una crema colorata”, confessa Nabilla Benattia.

Nabilla Benattia e la sua skincare routine: segreti di bellezza

Nabilla Benattia in Vergara, 31enne famosissima soprattutto in Francia dove ha partecipato a diversi reality show, e seguitissima sui social, rivela ai suoi followers cosa fa per avere sempre una pelle luminosa e sana, seguendo una beauty routine semplice e anche economica. Abbiamo visto i prodotti alla base della sua cura della pelle, e i capelli?

Nabilla dice che per averli così lunghi e sani non utilizza più prodotti contenenti siliconi o solfati ma trattamenti più naturali. “Ho un parrucchiere abituale che mi manca molto! Non vedo l’ora che possa tornare a Dubai”, confessa Benattia. Appassionata di stile e anche di smalti, se potesse scegliere soltanto alcuni colori da applicare fissi sulle sue unghie? La Benattia dice che adora le tonalità del beige rosato, del rosa pallido, del rosa antico, del lampone… “queste tonalità sono la mia passione e, detto tutto, stanno bene a tutte le donne”.