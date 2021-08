Il sambuco è una pianta che consente di dimagrire in maniera più rapida grazie alle sue proprietà dimagranti del tutto naturali. Fin dall’antichità questo prodotto viene utilizzato allo scopo di ridurre il peso corporeo e di migliorare quindi la propria linea.

Questo beneficio deriva dalle caretteristiche del sambuco che risulta essere un ottimo prodotto disintossicante e drenante.

Sambuco per dimagrire

Il sambuco vanta delle proprietà dimagranti molto importanti per via della sua composizione chimica. Non solo le bacche hanno queste proprietà, ma anche la corteccia e le foglie sono altrettanto utili.

Questo prodotto contiene molti sali minerali, ma anche vitamine, aminoacidi, flavoni e flavonoli. Il sambuco contiene anche sambucina, acido cinnamico e acido clorogenico.

Le proprietà dimagranti del sambuco

Le proprietà dimagranti del sambuco sono molte e derivano dalla sua capacità di risultare un ottimo diuretico naturale. Bere succo di sambuco infatti permette di disintossicare l’organismo eliminando i materiali di scarto e di liberarsi anche dai liquidi in eccesso.

La pianta è anche un lassativo naturale e quindi i preparati a base di questo prodotto aiutano ad eliminare le tossine che risultano dannose per l’organismo quando si accumulano.

Non va dimenticato poi l’effetto sgonfiante del sambuco. I flanoni contenuti infatti aiutano a migliorare le condizioni dell’apparato circolatorio e quindi permettono di sgonfiare le gambe e di ridurre anche i dolori agli arti inferiori.

Come usare il sambuco per dimagrire

Per sfruttare i benefici dimagranti del sambuco è possibile utilizzarlo in diversi modi. Si possono realizzare degli infusi di sambuco semplicemente versando acqua bollente su fiori secchi di sambuco.

In alternativa anche il decotto di foglie di sambuco è in grado di agevolare la perdita di peso in modo naturale. Anche il decotto di corteccia di sambuco è un buon modo per avere lo stesso tipo di benefici.

Infine, esiste anche lo sciroppo di sambuco che risulta un buon rimedio per perdere peso.