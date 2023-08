Suki Waterhouse modella, attrice e cantante britannica ha svelato i suoi segreti di bellezza. Ecco la beauty routine della Waterhouse, compagna di Robert Pattinson.

Suki Waterhouse svela la sua beauty routine: 3 consigli di bellezza

Suki Waterhouse, 31 anni, è diventata in pochi anni volto noto nell’industria della moda ottenendo le copertine delle riviste più importanti del settore come Vogue ed Elle, e sfilando per importanti marchi di moda. Da modella ad attrice ha recitato in diverse sitcom e si è cimentata anche come cantante. Dal 2018 Suki ha una relazione con l’attore Robert Pattinson.

Suki Waterhouse per anni è stata tra le poche attrici a raccontare in modo piuttosto schietto le sue abitudini di benessere, confessando le difficoltà di mangiare sano a Londra e di bere tanta acqua, mantra di ogni modella.

“Le routine e i rituali di bellezza sono un momento sacro per me”, ha detto l’attrice, modella e cantante. La Waterhouse è dedita alla moda e agli outfit e annovera Veronica Lake tra le sue icone di bellezza. “Adoro le sue onde ondeggianti e vorticose. Non è il mio look, ma ammiro sempre le donne che hanno uno stile inconfondibile”; ha detto Suki.

La sua skincare di bellezza comincia sempre con la pulizia, la tonificazione, l’idratazione e al mattino applica sempre un SPF oil-free. Quando invece dorme poco e si sente il viso gonfio, la modella applica sul viso una borsa del ghiaccio oppure dei rulli freddi che usa mentre prende il caffè mattutino.

La sera invece Suki pulisce per bene il viso eliminando ogni traccia di trucco soprattutto sugli occhi. Poi, passa alla crema idratante per la notte e infine se il giorno successivo ha un appuntamento importante si sottopone a un Face Tape, trattamento per drenaggio linfatico.

Suki Waterhouse e la sua beauty routine: segreti di bellezza

Suki Waterhouse modella, attrice e cantante britannica ha rivelato che quando è tour la sua pelle va in “overdrive”, allora lei e la sua batterista che sto le uniche donne della band si devono dedicare ancor di più alla loro pelle per idratarla.

“Se c’è un Sephora in qualsiasi città in cui ci troviamo, lì saranno le nostre poche ore libere. Uso molto la maschera LED CurrentBody e adoro anche Dior Prestige La Crème Lumiere”; ha confessato Suki. Infine completa il suo rituale di bellezza con una maschera di luce LED.