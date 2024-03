Sanne Vloet: la dieta per stare sempre in forma

Sanne Vloet, la rinomata modella olandese che ha calcato le passerelle per marchi prestigiosi come Oscar de la Renta, Rodarte, Tom Ford, Victoria’s Secret e Ralph Lauren, si rivela non solo un’icona di stile e eleganza, ma anche una fervente appassionata del cibo sano. Con una carriera che abbraccia la moda e una presenza attiva su YouTube, dove condivide la sua vita e le sue avventure, Vloet offre uno sguardo intimo nel suo mondo frenetico attraverso il suo vlog sulla bellezza, il fitness e il suo stile di vita internazionale.

Sanne Vloet: la dieta

Sanne Vloet inizia la sua giornata con una colazione all’aperto presso il 12 Chairs Cafe nel West Village di Manhattan. Qui, la modella indulge in un pasto israeliano sano e delizioso, ordinando la shakshuka, un piatto di uova al forno in salsa di pomodoro piccante marocchina, accompagnato da formaggio feta e un’insalata israeliana. Aggiunge al suo pasto due classici alimenti mediterranei: hummus e pane pita. Vloet sottolinea che, nonostante la quantità apparente di cibo, la leggerezza degli ingredienti la fa sentire appagata senza appesantirla.

Sanne Vloet: una pausa rigenerante con matcha

Prima di affrontare gli impegni della giornata, Sanne Vloet concede al suo corpo una pausa rigenerante con una tazza di matcha caldo e latte di canapa presso. Sostituendo il tradizionale caffè mattutino, Vloet sottolinea l’importanza di prendersi il tempo per gustare questa bevanda, evidenziando la sua preferenza per non consumare cibi da asporto per ridurre l’uso di plastica.

Sanne Vloet: pranzo sano con un tocco australiano

Dopo un intenso allenamento di pilates, Sanne Vloet beve un caffè per il pranzo. Sottolineando l’amore per il brunch e il pranzo australiano, Vloet ordina una ciotola di brassica, ricca di broccolini carbonizzati, cavoletti di Bruxelles, cavoli, hummus, avocado, scalogno sott’aceto, semi e patate dolci. Un’opzione salutare che soddisfa la sua fame post-allenamento.

Sanne Vloet: cena romantica a Greenwich Village

Con il tramonto, Sanne Vloet si dirige a DOMODOMO vicino al Greenwich Village per una cena romantica con il suo fidanzato Max Ando-Hirsh. Questo ristorante giapponese non solo rappresenta il preferito della modella, ma è anche il luogo in cui la coppia ha trascorso il loro secondo appuntamento oltre un anno fa. Vloet e Ando-Hirsh si deliziano con un mix di sushi e antipasti, con l’immancabile ordine del miso cod, ammettendo che la qualità del cibo li porta a scegliere questo luogo anche quando hanno esigenze specifiche per la forma fisica.

Sanne Vloet: la dolce concessione

Sebbene non sia solita ordinare il dessert durante le cene fuori, Sanne Vloet si concede una piccola lussuria con il gelato al matcha da DOMODOMO. Una dolce conclusione per una giornata in cui ha bilanciato con maestria la sua passione per il cibo sano con i piaceri occasionali. La sua filosofia si riflette anche nel suo approccio creativo a replicare versioni più salutari di piatti “malsani” che potrebbe incontrare nei ristoranti.

Sanne Vloet non è solo un’icona della moda e del fitness, ma anche un’appassionata di cibo sano che sa bilanciare le esigenze della sua professione con uno stile di vita equilibrato e soddisfacente.