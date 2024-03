Scarafaggi in casa: dove si nascondono

Le determinate condizioni di un ambiente, come la scarsa pulizia delle camere oppure gli alimenti che si consumano, sono particolarmente ghiotti per alcune specie di insetti. Tra questi, vi sono sicuramente gli scarafaggi che entrano in casa per alcune ragioni, come spiegato nei paragrafi a seguire insieme anche ai metodi per tenerli lontani.

Scarafaggi in casa

Sono insetti abbastanza grandi che in casa possono essere più comuni di quanto si pensi. Stiamo parlando degli scarafaggi che possono giungere nelle abitazioni arrivando a dominare l’ambiente e creando anche un po’ di panico per il loro modo di essere e le dimensioni. Sono insetti di colore scuro che è bene conoscere onde evitare di avere la casa invasa.

All’interno della casa e in alcune stanze possono arrivare anche a creare delle vere e proprie colonie per cui bisogna stare particolarmente attenti. Tendono a manifestarsi e palesarsi soprattutto nelle ore notturne nelle calde sere d’estate oppure quando si accende la luce può capitare di avvistare qualche esemplare.

In natura esistono più di 130 specie di scarafaggi e in casa si possono annidare in ogni luogo: dai balconi ai bagni passando per le cantine e arrivando anche ai sottoscala. Si possono trovare anche negli anfratti sotto gli elettrodomestici che producono calore dove sicuramente sono al riparo.

Dal momento che sono insetti amanti dei luoghi caldi, umidi ma anche bui, le credenze sono altri luoghi dove è possibile avvistarli. Una volta saputo i nascondigli preferiti da questi parassiti, sicuramente risulta molto più facile riuscire a stanarli.

Scarafaggi in casa: cause

Oltre ad amare i luoghi della casa particolarmente bui, gli scarafaggi sono da considerarsi insetti particolarmente adattabili, quindi riescono a stare bene in vari luoghi dove vanno a depositarsi. Sapere i motivi per cui giungono in casa è utile per fermarli ed evitare una possibile invasione.

Le briciole, i residui di cibo, ma anche le sostanze zuccherine sono una delle prime cause che attira gli insetti in generale e gli scarafaggi non fanno sicuramente eccezione. La scarsa igiene, quindi la poca pulizia all’interno degli ambienti casalinghi tende ad attirarli.

La cucina poi è il luogo prediletto da questi insetti dal momento che sono particolarmente affamati e in questo luogo sanno di poter trovare cibo per la loro sopravvivenza. Tendono a uscire da fognature o altri luoghi del genere per rintanarsi in abitazioni che stanno facendo lavori di ristrutturazione o di manutenzione.

Possono anche nidificare all’interno dei cartoni alimentari portando così in casa la loro famiglia e altri scarafaggi. Provare a prevenire la loro presenza in casa si rivela fondamentale per il benessere di tutti ed evitare possibili problemi o infestazioni.

Scarafaggi in casa: repellente naturale

Allontanare gli scarafaggi in casa può essere semplice e per farlo basta usufruire di prodotti e repellenti assolutamente validi. Il migliore, per la sua efficacia e i benefici riscontrati, è Ecopest Home, un repellente tecnologico che aiuta ad allontanarli impedendo la diffusione in casa e all’aperto.

Un dispositivo che funziona tramite metodi innovativi e diversi dal solito. Grazie all’interferenza magnetica e agli ultrasuoni che viaggiano a una velocità di 60 MegaHertz, questi insetti sono in grado di riconoscere i suoni e quindi tenersi a distanza da casa garantendo così la sicurezza agli esseri umani e animali domestici.

Un repellente naturale privo di ogni possibile effetto dannoso ritenuto sicuro per tutta la famiglia in grado di coprire una superficie di 250 metri quadrati circa attaccandolo semplicemente alla presa di corrente. Si rivela efficace nei confronti di ogni tipo di parassita: dagli scarafaggi appunto passando per le formiche, i ragni, le cimici arrivando anche ai roditori.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Si distingue per dimensioni compatte e non ingombranti, per essere silenzioso, ma anche salutare senza dare fastidio ed è ecologico, quindi non causa danni all’ambiente.

Il consumatore, intenzionato ad acquistare Ecopest Home, deve collegarsi al sito ufficiale in quanto non ordinabile nei negozi online e offline, inserire i dati nel modulo e rimanere in attesa per al conferma e evasione dell’ordine tramite una chiamata da parte dell’operatore. Il costo è di due confezioni a 49.90€ con pagamento alla consegna, in contanti oppure con Paypal e carta di credito.