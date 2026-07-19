Antonella Cucinotta e Lia Franconeri: la farmacia di famiglia a Genova

In un angolo di Genova, la Farmacia Calvi rappresenta un faro di salute e comunità da oltre un secolo. Antonella Cucinotta, titolare della farmacia, e sua figlia Lia Franconeri, anche lei farmacista, hanno trasformato questo luogo in un punto di riferimento per chi cerca non solo farmaci, ma anche ascolto e consulenza personalizzata.

La storia della Farmacia Calvi è una storia di passione e dedizione. Antonella Cucinotta ha gestito la farmacia fino a quasi 100 anni, lavorando al banco fino all’ultimo giorno. La sua filosofia si basa su un approccio professionale ma al contempo familiare che ha trasmesso a sua figlia Lia. Questo metodo ha creato un ambiente accogliente dove i clienti si sentono a casa.

L’importanza del rapporto personalizzato

Ogni giorno, Antonella e Lia si rendono conto di quanto sia cruciale un rapporto personalizzato con i clienti. L’attenzione e l’ascolto permettono di individuare necessità o problematiche che, se riconosciute per tempo, possono essere facilmente risolte. Questo approccio non solo migliora l’educazione sanitaria ma favorisce anche l’adesione terapeutica e promuove abitudini di prevenzione corrette.

La collaborazione di Lia, insieme al team della farmacia, ha consolidato ulteriormente questo legame familiare. La farmacia non è solo un luogo dove acquistare farmaci, ma un punto di riferimento per la comunità, dove si respira un’aria di accoglienza e supporto.

Consigli per la gestione della pressione alta in estate

Uno dei problemi più comuni durante l’estate è la tendenza, soprattutto tra gli anziani, a ridurre o addirittura sospendere la terapia per la pressione alta. Questo comportamento è estremamente pericoloso e può esporre a gravi rischi cardiovascolari. Anche se il caldo può far calare i valori pressori, è fondamentale consultare il proprio medico per rivalutare le indicazioni terapeutiche in base alla storia clinica di ciascuno.

Antonella e Lia consigliano ai loro clienti, soprattutto a quelli ipertesi, di misurare la pressione in farmacia e di contattare il medico di famiglia per verificare se continuare con il solito dosaggio o se è necessario ridurlo. Questo semplice gesto può fare la differenza tra una gestione sicura della pressione e potenziali complicazioni.

Il ruolo del farmacista nell’assistenza digitale

Oltre a fornire consigli sulla salute, i farmacisti della Farmacia Calvi svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza digitale per gli over 70. Con la crescente digitalizzazione delle pratiche mediche, molti anziani si trovano in difficoltà nel gestire prenotazioni, ricette elettroniche e app dedicate alla salute. Antonella e Lia offrono il loro supporto per aiutare i clienti a navigare in questo mondo digitale.

Ogni giorno, la farmacia riceve richieste di aiuto per trovare mail del dottore con le ricette o per scaricare app sanitarie. Anche se qualcuno potrebbe obiettare che non spetta al farmacista, la realtà è che, se il dottore usa solo mezzi digitali, il paziente ha bisogno di supporto. Questo è il motivo per cui il contributo dei farmacisti è così importante, soprattutto in una comunità dove la presenza capillare sul territorio fa la differenza.

La Farmacia Calvi di Genova è un esempio di come la tradizione e l’innovazione possano unirsi per creare un servizio di eccellenza per la comunità. Antonella Cucinotta e Lia Franconeri continuano a portare avanti una tradizione di cura e attenzione che ha reso questa farmacia un punto di riferimento per generazioni.