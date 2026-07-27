Diet culture: effetti, origini e come liberarsene

La diet culture è un fenomeno complesso che influenza profondamente il nostro rapporto con il cibo e il corpo. Promossa dai media e dalla società contemporanea, questa cultura associa il valore di una persona al suo peso e alla sua forma fisica, spesso promuovendo standard di bellezza irrealistici.

Questa visione distorta può avere conseguenze pericolose, soprattutto per chi è vulnerabile ai disturbi alimentari. La vergogna, la grassofobia interiorizzata, il senso di colpa e la rigidità verso il proprio corpo sono solo alcune delle ripercussioni negative.

Le origini storiche della diet culture

Le radici della diet culture risalgono al XX secolo, quando la magrezza ha iniziato a essere vista come simbolo di salute e bellezza. Negli ultimi decenni, questo concetto si è consolidato attraverso tendenze di moda, diete fai da te e attività di marketing aggressive, soprattutto sui social media.

Negli anni 2000, la skinny culture è diventata imperante, con l’adozione di restrizioni alimentari estreme come la sola assunzione di frullati o diete ipocaloriche molto rigide. Oggi, questa cultura è diffusa dalle celebrità, che spesso promuovono l’uso di GLP-1 agonisti come l’Ozempic per perdere peso rapidamente.

L’impatto sui social media

Uno studio ha analizzato i temi chiave dei post più popolari relativi all’alimentazione e al peso su TikTok, rilevando che quasi il 44% dei video studiati prevedeva contenuti sulla perdita di peso e il 20,4% presentava la trasformazione del peso di una persona. Solo l’1,4% dei video era realizzato da dietisti professionisti.

La skinny culture si maschera spesso con hashtag come #HealthyLifestyle e contenuti legati al benessere alimentare, come piani di ‘reset’ e diete disintossicanti. Questi messaggi possono essere molto pericolosi, soprattutto per gli adolescenti.

Effetti sulla salute mentale e fisica

La diet culture può provocare una visione distorta e non sana del rapporto con il cibo, compromettendo il benessere psicologico. Il rischio è che la persona ‘sia sempre a dieta’ e subisca l’effetto yo-yo, o che inizi a selezionare in modo rigido i cibi ritenuti salutari, come nel caso dell’ortoressia.

Possono svilupparsi una minore autostima, un senso di vergogna legato a un corpo ‘non conforme’, sintomi di dismorfismo corporeo e, tra i rischi più gravi, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione come l’anoressia e la bulimia.

L’impatto sull’adolescenza

Per gli adolescenti, l’impatto della cultura alimentare sulla salute mentale e sul benessere può essere considerevole. L’adolescenza è un periodo di formazione in cui i giovani possono instaurare abitudini e comportamenti che possono avere un impatto duraturo sul loro benessere psicofisico.

Un adolescente deve affrontare numerose pressioni sociali, tra cui quella di adattarsi e ricevere l’approvazione di chi lo circonda. Questi fattori possono renderli maggiormente vulnerabili ai messaggi scorretti sul peso e l’alimentazione.

Peso normativo vs. peso inclusivo

Negli ultimi anni si è discusso molto di come parlare di salute e peso in modo più utile e meno stigmatizzante. Una ricerca ha messo a confronto due modi diversi di intendere il rapporto tra peso e benessere: l’approccio peso-normativo e quello peso-inclusivo.

Una visione basata sul peso normativo pone l’accento sull’importanza della corretta gestione del peso per una buona salute, mentre un approccio inclusivo del peso focalizza l’attenzione su un ventaglio più ampio di modi in cui le persone possono migliorare il proprio benessere.

Secondo questa ricerca, l’idea ‘più perdita di peso = più salute’ non è corretta. Concentrarsi solo sul peso non è il modo migliore per valutare la salute. È più utile puntare sul benessere complessivo della persona, perché questo approccio può portare benefici sia fisici sia psicologici.

Come liberarsi dalla diet culture

In momenti di difficoltà, è comune cercare sollievo attraverso il cibo o controllare il corpo come risposta a emozioni negative. Quando ci sentiamo in difficoltà, spesso la nostra prima reazione è cercare soluzioni rapide e il cibo diventa una risposta immediata, ma raramente risolve il problema alla radice.

Identificare i nostri veri bisogni, che possono essere emotivi, sociali o fisici, ci permette di trovare modi più sostenibili e salutari per affrontare le difficoltà, senza ricorrere a diete drastiche o comportamenti alimentari estremi.

Vivere liberi dalla diet culture significa riscoprire il piacere del cibo, l’importanza del benessere mentale e la gioia di vivere in armonia con il proprio corpo. La strada verso la liberazione è un viaggio fatto di consapevolezza, riflessione e auto-compassione.