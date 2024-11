Un viaggio nel Paese del Sol Levante

La Biblioteca UAU, situata in Via Milano, 105 P, si prepara ad accogliere una nuova rassegna culturale dedicata ai giovani, focalizzata sulla scoperta del Giappone, un paese che da secoli affascina il mondo con la sua cultura ricca e variegata. Gli incontri si terranno nelle serate di venerdì 15 e venerdì 29 novembre, offrendo un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni e nei miti di questa terra lontana.

Tradizioni e curiosità giapponesi

Durante gli eventi, i partecipanti avranno l’occasione di approfondire aspetti affascinanti della cultura giapponese. Si parlerà di elementi come i kanji, i caratteri che compongono la scrittura giapponese, e si esplorerà il significato profondo del gesto del inchinarsi, una pratica radicata nella cultura nipponica. Inoltre, non mancherà una discussione sul sushi, il famoso piatto giapponese, per scoprire cosa lo rende così speciale e apprezzato in tutto il mondo.

Un esperto per guidare il percorso

A condurre gli incontri sarà Kenryu Otsuka, un esperto linguistico e promotore culturale, che con la sua passione e conoscenza guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso la millenaria cultura giapponese. La partecipazione è gratuita, ma si consiglia di iscriversi in anticipo per garantire un posto. Questa rassegna rappresenta un’opportunità imperdibile per i ragazzi e le ragazze che desiderano ampliare i propri orizzonti culturali e scoprire un mondo ricco di storie e tradizioni.