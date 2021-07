Gli scrub corpo fai da te sono in grado di esfoliare la pelle in modo perfetto eliminando quindi le cellule morte e le tossine. Proprio per questo motivo vogliamo suggerirvi come preparare 3 ricette semplici e in grado di migliorare l’aspetto della pelle di tutto il corpo.

Scrub corpo al kiwi

Lo scrub corpo al kiwi è in grado di migliorare l’aspetto della pelle in maniera del tutto naturale. Si tratta di uno scrub particolarmente utile per rendere la pelle delle gambe senza peli incarniti. Questo rimedio naturale è anche in grado di idratare la pelle e di lenire le irritazioni.

Per realizzare lo scrub servono:

4 kiwi

1 cucchiaio di sale grosso

1 cucchiaio d’olio d’oliva

succo di limone

Frullate i kiwi e mescolateli con tutti gli altri ingredienti.

Amalgamate il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo da applicare sulla pelle asciutta e massaggiate bene per almeno 5 minuti. Successivamente risciacquate con acqua tiepida.

Scrub corpo con caffè

Lo scrub corpo con caffè è molto utile per eliminare i peli incarniti in modo naturale. Per realizzarlo servono i seguenti ingredienti:

polvere di caffè

sale

zucchero

olio d’oliva o di mandorle

Mescolate tutti gli ingredienti all’interno di una ciotolina.

Inumidite la pelle e poi applicate lo scrub sulla pelle. Massaggiate bene utilizzando una spugnetta e facendo dei movimenti circolari. Risciacquate poi con acqua tiepida e alla fine applicate una crema emolliente per ammorbidire la pelle.

Scrub corpo con olio di mandorle

Lo scrub corpo con olio di mandorle è molto utile per contrastare in modo naturale la cellulite. Per realizzarlo sono necessari:

2 cucchiai di fondi di caffè

2 cucchiai di olio di mandorle

2 cucchiai di sale fino

Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un composto ben omogeneo.

Applicatelo quindi sulla pelle del corpo facendo attenzione a massaggiare bene le zone in cui c’è la cellulite. Lasciate riposare per 10 minuti e poi sciacquate.