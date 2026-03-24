Scuola e Dieta Mediterranea per promuovere la longevità attraverso il cibo

Presso l’auditorium dell’I.O.C. ‘A. Sacco’ di Sant’Arsenio si è tenuto un incontro dedicato alla sana alimentazione e alla longevità, un momento pensato per coniugare conoscenza teorica e pratica in ambito nutrizionale. L’evento, intitolato Il Piatto della Longevità, ha coinvolto in prima persona gli studenti dell’IPSEOA, mettendo al centro il valore della cucina come strumento educativo e di promozione del benessere. La formula scelta ha privilegiato un approccio laboratoriale: oltre alle presentazioni, sono state realizzate ricette ispirate alla Dieta Mediterranea con ingredienti del territorio.

Questa iniziativa ha voluto ribadire il legame tra patrimonio culturale e salute, presentando la Dieta Mediterranea non solo come insieme di ricette ma come modello di vita che favorisce la prevenzione e la qualità dell’esistenza. L’incontro ha visto la partecipazione attiva del corpo docente, dei referenti sanitari e delle autorità locali, in un clima di collaborazione che pone la scuola come motore di diffusione di buone pratiche alimentari. L’obiettivo dichiarato è stato formare cittadini consapevoli, capaci di valorizzare le risorse locali per una scelta alimentare equilibrata.

La dimensione teorica: la Dieta Mediterranea come modello di riferimento

Nel corso delle relazioni è stato approfondito il ruolo centrale della Dieta Mediterranea come paradigma nutrizionale che unisce gusto, sostenibilità e benefici per la salute. Il prof. Carlo Montinaro, preside della Scuola Medica Salernitana e primario emerito del reparto di Pediatria dell’ospedale di Sarno, ha spiegato come la dieta tradizionale del bacino mediterraneo rappresenti una chiave di prevenzione per molte malattie croniche e un fattore associato a maggiore longevità. Gli interventi hanno messo in luce evidenze pratiche e suggerimenti concreti per adottare un’alimentazione più sana all’interno delle famiglie e delle scuole.

Cosa si intende per “chiave della longevità”

Il concetto di chiave della longevità è stato definito come l’insieme di pratiche alimentari e stili di vita che contribuiscono a prolungare la qualità della vita. Tra gli elementi evidenziati figurano il consumo prevalente di verdure, legumi, cereali integrali, olio d’oliva e pesce, oltre alla limitazione di cibi altamente processati. In questa sede è stato ribadito il valore della territorialità: utilizzare prodotti locali significa preservare sapori autentici e sostenere un modello alimentare rispettoso dell’ambiente, oltre che promotore di salute.

La pratica in cucina: gli studenti protagonisti

La parte laboratoriale ha visto gli studenti e le studentesse dell’IPSEOA impegnati nella preparazione dei cosiddetti piatti della longevità, seguendo ricette costruite sui principi della Dieta Mediterranea. Guidati dai docenti, i ragazzi hanno lavorato su tecniche di cucina, abbinamento degli ingredienti e presentazione dei piatti, imparando a tradurre teoria e ricerca in preparazioni concrete. L’attività ha rappresentato un’occasione per unire competenze culinarie e consapevolezza nutrizionale, mostrando come la scuola possa essere laboratorio di innovazione didattica e promozione della salute.

Ingredienti tipici e attenzione alla tradizione

Nel laboratorio sono stati privilegiati prodotti del territorio, simboli della tradizione mediterranea: ortaggi stagionali, legumi locali, olio extravergine di oliva e cereali. Questa scelta ha permesso di sottolineare l’importanza della filiera corta e della stagionalità nella costruzione di una dieta equilibrata. Gli studenti hanno sperimentato ricette che valorizzano sapori semplici ma nutrienti, comprendendo anche il ruolo della presentazione nel favorire l’appetibilità e l’accettazione di scelte salutari da parte dei consumatori più giovani.

Collaborazione istituzionale e comunitaria

L’iniziativa ha registrato la presenza della dirigente scolastica Antonietta Cembalo e di rappresentanti del mondo medico, istituzionale e religioso, confermando il carattere corale dell’evento. Tra i partecipanti si sono succeduti interventi di figure come Giuseppe Carabetta e Santino Campagna, referente della Cattedra Itinerante della Dieta Mediterranea, che hanno rafforzato il messaggio educativo. Hanno inoltre preso la parola rappresentanti delle istituzioni locali: l’assessore Luigi Biscotti, l’assessora Elena Fiordispina e il vicepresidente della Comunità Montana Antonio Pagliarulo, insieme a don Martino Romano in rappresentanza della comunità parrocchiale.

La giornata ha confermato come scuole, istituzioni e mondo sanitario possano collaborare per diffondere modelli alimentari salutari e sostenibili, trasformando un progetto didattico in una pratica riproducibile sul territorio. Nel complesso, l’esperienza ha valorizzato il patrimonio gastronomico locale e ha sottolineato il ruolo della scuola nella formazione di scelte consapevoli, proponendo la Dieta Mediterranea come un patrimonio culturale e uno strumento concreto per promuovere la longevità e il benessere collettivo.