Scutigera in estate in casa: come tenerla alla larga

La stagione estiva non porta solo caldo e mare, ma anche alcuni inconvenienti, come una serie di insetti che entrano in casa. Tra le più comuni, perché amanti degli ambienti umidi, vi è la scutigera, un insetto innocuo, ma che può spaventare per il suo aspetto. Scopriamo come impedirne l’ingresso in casa ed evitare così una possibile invasione.

Scutigera in estate in casa

Un animaletto molto piccolo e anche disgustoso, da vedere, soprattutto per le tantissime zampe che possiede, ma la scutigera si rivela molto preziosa e utile. Innanzitutto, è nota anche con il nome di centopiedi e, quando arriva la bella stagione, la sua presenza in casa è ancora più massiccia e rilevante per cui è bene fare attenzione.

Un insetto che è molto veloce proprio per le tante zampe che possiede, ma assolutamente innocuo. Appartenente alla famiglia degli artropodi, si nutre di diversi insetti che sono presenti all’interno delle abitazioni. Un insetto che, proprio per la sua conformazione, può preoccupare e destare qualche timore negli inquilini e abitanti di casa.

Nel caso ci si dovesse imbattere in un insetto del genere, la prima cosa da fare è cercare di non farsi prendere dal panico, ma rimanere in tranquillità onde evitare che possa succedere qualcosa. In estate è molto comune trovarla nelle abitazioni, soprattutto nelle zone umide della casa come i bagni o le cantine dove trova insetti di dimensioni piccole come ragni o cimici che sono il suo pasto.

Considerando il fatto che abbia diverse zampe, riesce a muoversi molto bene anche in verticale. Raggiunge le prede in maniera lesta, ma silente iniettando sulle zampe dei vari insetti una sostanza velenosa che le uccide e che poi lei consuma. Un insetto assolutamente non fastidioso, ma innocuo per la vita dell’uomo.

Scutigera in estate in casa: come cacciarla

Sebbene la presenza della scutigera in casa possa rivelarsi molto utile, dal momento che, come si è detto, uccide i vari insetti, sicuramente non è piacevole trovarla nelle abitazioni. In tal caso, è bene intervenire con rimedi e strategie valide che ne impediscano così l’ingresso. Ci sono rimedi e strategie che aiutano sicuramente a tenerla a bada.

Dal momento che si tratta di insetti amanti degli ambienti umidi e non molto secchi, si consiglia di deumidificare il più possibile l’ambiente di casa magari con un buon deumidificatore in modo da ridurre la percentuale di umidità in eccesso. Poi si possono anche chiudere delle eventuali crepe o buchi nel muro in modo che non possa entrare.

Ci sono poi una serie di rimedi naturali che si possono attuare per allontanare la scutigera da casa, tra cui chiodi di garofano che si consiglia di spargere nelle aree e zone da dove può entrare. L’uso di polvere di caffè bruciato o pepe di Cayenne da diffondere e distribuire nei luoghi della casa aiuta a tenerla lontana così come le zanzariere da mettere alle finestre o alle porte.

Scutigera in estate in casa: repellente migliore

