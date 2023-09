La dieta dello sciroppo d’acero, anche conosciuta come dieta del limone e Master Cleanser, è un regime alimentare diffuso negli anni ’70 che prometteva di perdere peso molto velocemente. Ecco quanto si perde con lo sciroppo d’acero.

Dieta dello sciroppo d’acero: quanto peso si perde?

Il dimagrimento è un processo che per essere efficace non può essere rapido. Lo sciroppo d’acero può aiutare a perdere peso solo in combinazione con una dieta sana, equilibrata e con l’attività fisica. È un ottimo sostituto dello zucchero, è più digeribile e allevia anche la sensazione di gonfiore e pienezza.

Lo sciroppo d’acero ha meno calorie e ha l’indice glicemico più basso (IG 54) dello zucchero e del miele. È il terzo dolcificante naturale meno calorico che esista, subito dopo stevia e melassa. Una ricerca svolta presso l’Università del Rhode Island indica che lo sciroppo d’acero può aiutare a controllare il diabete di tipo 2. L’effetto antidiabetico dello sciroppo d’acero è principalmente attribuito ai polifenoli e all’acido abscissico.

I polifenoli inibiscono il funzionamento degli enzimi che convertono i carboidrati complessi in glucosio. Al contrario, l’acido abscissico stimola la secrezione di insulina nel pancreas, sensibilizza gli adipociti all’insulina e aumenta l’uso del glucosio da parte del tessuto muscolare, quindi aiuta a mantenere il peso e anche a perdere chilogrammi superflui. Cosa si mangia nella dieta dello sciroppo d’acero o del limone?

La dieta dello sciroppo d’acero non è affatto una novità, infatti, venne ideata per la prima volta negli anni ’40 dal naturopata americano Stanley Burroughs. Quest’ultimo dopo aver effettuato diversi studi aveva scoperto che questo delizioso dolcificante naturale dal punto di vista nutrizionale risultava essere molto ricco poiché era presente acido malico, acido folico e altri componenti fonelici.

Inoltre, era ricco di sali minerali fondamentali per il nostro organismo come ferro, calcio, magnesio e potassio. Essendo dotato di tutte queste proprietà nutrizionali, lo sciroppo d’acero ha molti benefici per il nostro organismo poiché svolge un’azione antitumorale, antiossidante, rinfrescante, rimineralizzante e antibatterica.

In cosa consiste esattamente la dieta dello sciroppo d’acero? Questo regime alimentare si basa principalmente sull’assunzione di un beverone che ha come ingrediente principale proprio lo sciroppo d’acero.

Questo dovrebbe essere assunto secondo specifiche modalità per circa una settimana. È molto importante che il periodo sia limitato poiché si tratta di una dieta in cui mancano del tutto le proteine e le fibre e per un un periodo più lungo potrebbe essere dannosa per la salute.

Questo tipo di dieta sembrerebbe ideale per chi è in sovrappeso di 3-5 kg e agirebbe in particolare sul grasso addominale, quindi sarebbe indicata soprattutto per chi vuole perdere circonferenza sul girovita.

Dieta sciroppo d’acero: quanto peso si perde e come funziona

Il regime alimentare basato sullo sciroppo d’acero ha quattro piani alimentari differenti tra cui scegliere:

Full detox: questo piano è il più restrittivo poiché non prevede l’assunzione di nessun cibo solido, ma solo della bevanda dalle 6 alle 12 volte al giorno in sostituzione dei pasti.

Relaxed version: colazione o cena o entrambe vengono sostituite dalla bevanda allo sciroppo d’acero. Non è consentita l’assunzione di alcuni alimenti come carne rossa, fritti, dolci, pane bianco, caffè, alcol, latticini e formaggi.

Once a week version: la bevanda viene assunta solo una volta a settimana.

Master plan: per tutto l’anno la bevanda viene assunta una volta a settimana e due volte all’anno viene seguito il full detox.

Oltre a favorire il dimagrimento, lo sciroppo d’acero consentirebbe anche all’organismo di ripulirsi dalle tossine, di rafforzare il sistema immunitario e quindi di essere più resistente alle malattie, di avere le unghie più forti, i capelli più lucenti e di concentrarsi meglio.