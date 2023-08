Roberto Benigni è un artista poliedrico: attore, comico, regista, sceneggiatore e cantautore. Nel tempo è diventato personaggio pubblico tra i più conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. Ecco la sua dieta all’età di 70 anni.

La dieta di Roberto Benigni: cosa mangia l’attore?

Roberto Benigni ha ricevuto tanti riconoscimenti importanti come l’Oscar al miglior attore nel 1999 per l’interpretazione nel film diretto da lui, La vita è bella, che ha ricevuto anche l’Oscar al miglior film straniero.

Benigni è stato l’unico interprete maschile italiano a ricevere l’Oscar come miglior attore protagonista recitando nel ruolo principale in un film in lingua straniera. Nel 2021 ha ricevuto alla Mostra del cinema di Venezia Il Leone d’oro alla carriera. Ma come si tiene in forma l’attore e commediografo, all’età di 70 anni?

Da Il piccolo diavolo a Johnny Stecchino, da Il mostro a Non ci resta che piangere, dagli Oscar con La vita è bella fino al ritorno in teatro con Tutto Dante e Pinocchio al cinema: Roberto Benigni ha spaziato davvero in tutti gli ambiti della cinematografia e della drammaturgia. A fianco di grandi attori e registi, ha affrontato temi impegnati con quel suo tipico fare dissacrante, con cui è sempre riuscito a strappare una risata inaspettata.

Toscano doc nato a Castiglion Fiorentino, a Benigni non manca la passione per la cucina italiana e lo dimostra con una poesia dedicata alla cacio e pepe. Ma non una cacio e pepe qualsiasi, proprio quella di Felice a Testaccio, di cui era un cliente abituale. Oltre questo “peccato” di gola, Roberto Benigni per tenersi in forma segue una dieta come quella mediterranea.

La dieta di Roberto Benigni: come si tiene in forma?

Roberto Benigni artista a 360 gradi conosciuto anche in America per il suo talento poliedrico dal cinema al teatro alla televisione, ha compiuto da poco 70 anni ma è più in forma che mai. L’artista che porta l’Italia nel mondo si lascia guidare dai consigli degli esperti per non perdere mai la forma e restare sempre attivo e carico per gli spettacoli.

Benigni, infatti, oltre alla dieta ispirata alla mediterranea si tiene in forma con passeggiate, escursioni e attività “soft” ma che lo tengono attivo anche dopo i 70anta. Del resto, il profeta della Divina Commedia deve esser sempre pronto a mettersi in gioco.