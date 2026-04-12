Segnali orali della celiachia: denti, mucosa e diagnosi precoce

La celiachia è spesso associata a gonfiore, dolore addominale e diarrea, ma non sempre si manifesta soltanto con sintomi intestinali. Per definizione, la celiachia è un intolleranza al glutine che provoca un malassorbimento e colpisce quasi l’1% della popolazione; in Italia si stima che esistano circa 600.000 persone coinvolte, di cui solo 250.000 diagnosticati.

Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato che la bocca può offrire indizi preziosi: pazienti celiaci mostrano più frequentemente anomalie dei denti e della mucosa orale rispetto alla popolazione generale. Questa informazione apre la strada a una collaborazione più stretta tra odontoiatri e gastroenterologi per favorire la diagnosi precoce, soprattutto nei casi atipici o silenti.

Manifestazioni orali più comuni

Tra le alterazioni riscontrate con maggiore frequenza vi sono i difetti dello smalto, le afte ricorrenti e la xerostomia. Uno studio del 2026 ha evidenziato che circa il 27% degli adulti con celiachia presenta difetti dello smalto, a fronte del 4% tra i non celiaci esaminati come controllo. Le afte, ovvero piccole ulcere dolorose della mucosa, sono risultate presenti nel 56% dei pazienti prima della diagnosi e nel 69% dei casi migliorate con la dieta priva di glutine. Anche sintomi come sensazione di bocca asciutta, patologie della lingua ed eritemi mucosi risultano più frequenti.

Difetti dello smalto e afte

I difetti dello smalto associati alla celiachia hanno spesso caratteristiche peculiari: sono simmetrici e bilaterali, interessano soprattutto gli incisivi e la porzione incisale della corona e sono più evidenti nella dentizione permanente rispetto a quella decidua. Le macchie di colore variabile, superfici irregolari e una maggiore tendenza all’usura possono essere un campanello d’allarme, soprattutto se accompagnati da afte ricorrenti.

Secchezza, lingua e mucose

La xerostomia o sensazione di bocca secca può derivare da meccanismi autoimmuni che coinvolgono le ghiandole salivari o da carenze nutrizionali come ferro e vitamine del gruppo B. Tale secchezza favorisce anche problemi secondari, ad esempio carie e infiammazioni gengivali. Alcuni studi segnalano inoltre eritemi e cambiamenti della lingua che meritano attenzione quando compaiono insieme ad altri segni orali.

Legami con altre malattie e rischi di mancata diagnosi

Ritardare la diagnosi di celiachia non riguarda solo il disagio quotidiano: esistono rischi concreti come l’insorgenza di altre patologie autoimmuni, tra cui il diabete tipo 1 e la tiroidite di Hashimoto, oltre a problemi nutrizionali quali anemia e osteoporosi. Nei casi più gravi si può arrivare a complicanze intestinali come linfomi o adenocarcinomi e a forme refrattarie della malattia. La letteratura segnala anche una maggiore prevalenza di celiachia nei pazienti con Sindrome di Sjögren, fino a 30-40 volte più alta rispetto alla popolazione generale.

Cosa fare: consigli pratici e ruolo del dentista

Se si notano afte ricorrenti, difetti dello smalto, secchezza persistente o lesioni mucose, è opportuno parlarne con il medico di medicina generale per valutare un approfondimento con gli specialisti. La presenza di disturbi gastrointestinali, una storia familiare di celiachia o il miglioramento dei sintomi dopo aver ridotto il glutine sono argomenti che vanno condivisi durante la visita.

Il ruolo del dentista e dell’igienista assume qui una dimensione preventiva: curando la bocca del paziente, questi professionisti possono identificare segnali sospetti e indirizzare verso esami specifici. Una sinergia tra cliniche odontoiatriche e servizi gastroenterologici può aumentare le diagnosi precoci, migliorando la qualità di vita e riducendo il rischio di complicanze a lungo termine.

Indicazioni per genitori e pazienti giovani

Nei bambini alcune spie sono più frequenti: la stomatite aftosa, macchie bianche, giallastre o brune sui denti, superfici dentali irregolari e una possibile ritardata eruzione dentale. Quando questi segni compaiono in giovane età e si associano a disturbi sistemici o a una storia familiare di malattie autoimmuni, è consigliabile richiedere un parere medico per escludere la celiachia.

In sintesi, osservare la bocca può fornire informazioni preziose: riconoscere per tempo le alterazioni del dente e della mucosa orale aiuta a intercettare forme atipiche di celiachia e a indirizzare i pazienti verso una diagnosi e un trattamento adeguati.