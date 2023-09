January Kristen Jones attrice e modella americana, è nota per il ruolo di Betty Draper nella serie Mad Men, e per quello di Emma Frost in X-Men – L’inizio. Ecco cosa sappiamo della sua beauty routine.

January Jones svela la sua beauty routine: tutti i segreti di bellezza dell’attrice

January Jones, attrice e modella americana, 45 anni compiuti da poco, ha conquistato l’industria di Hollywood grazie al suo ruolo nella celebre serie Mad Men. Nel 2002 si è classificata all’82º posto tra le Maxim Hot 100 Women e nel 2010 si è posizionata al 17º posto tra le Most Beautiful Faces.

Ma come si prende cura della pelle del suo viso? Per l’idratazione, January sceglie sieri come iS Clinical Pro-Heal Serum Advance Plus, iS Clinical Super Serum Advance Plus, Shani Darden Lactic Acid Exfoliating Serum , Shani Darden Retinol Reform Serum e Ultimate Wrinkle Solution di Elixir Vitae.

Le sue creme preferite per trattenere l’umidità includono straordinarie proprietà anti-età notturne. L’attrice inoltre è una fan del detergente rigenerante Tata Harper seguito dalla maschera enzimatica esfoliante di Sisley-Paris, dalla protezione solare SPF50 di Biologique Recherche e dall’olio rassodante Bakuchiol CE15 di Allies Of Skin.

Altri giorni preferisce esfoliare e nutrire la pelle con lo scrub corpo all’ametista con sale Epsom di Herbivore. E per ottenere la sua carnagione idratata, conclude la sua routine di bellezza con C&The Moon Malibu Made Glow Oil.

La beauty routine di January Jones: i segreti di skincare

La skincare routine dell’attrice ed ex modella January Jones continua, oltre ai passaggi detti prima, con l’utilizzo di maschere, filtri solari e persino prodotti anti-età già da quando l’attrice aveva 18 anni. “Avrei dovuto essere un dermatologo”, ha detto la Jones.

Mentre alcune celebrità hanno routine complesse per tenere a bada problemi come l’acne e la secchezza della pelle, la star di Mad Men non sembra lottare con alcun problema. Piuttosto, prova sempre nuovi prodotti solo per il puro piacere di farlo.

January Jones, infatti, ha detto di non sottoporsi a trattamenti per il viso, ma di provarli fai da te a casa, quindi adora fare maschere esfolianti e maschere idratanti, sieri, creme e cerotti per gli occhi.