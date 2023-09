E’ ritornata la routine e con questa il lavoro: se la dieta vi preoccupa, ecco quali snack sani scegliere da portare al lavoro. Scopriamo 15 spuntini dietetici per la merenda in ufficio sana e dimagrante.

15 snack sani da inserire nella tua borsa del lavoro: cosa portare in ufficio

Il lavoro, le tante ore in ufficio davanti al pc o magari in piedi al contatto con il pubblico rendono il rientro al lavoro dalle ferie ancora più difficile? Non c’è da preoccuparsi, tornare alla routine è difficile per tutti. Non abbandonate, però, la dieta e l’alimentazione sana in ufficio.

Tuttavia molte persone al lavoro non hanno tempo di fare merenda di metà mattina o pomeriggio: eppure si tratta di pasti importanti, che insieme dovrebbero fornire circa il 10% delle calorie giornaliere. Ecco, perciò, 15 snack sani da portare al lavoro e mettere nella tua borsa da ufficio.

Cracker e grissini

Sono comodi, ma a volte troppo salati o con qualche additivo di troppo. Si possono preparare anche in casa, magari utilizzando la farina integrale: basta un impasto di farina, lievito, olio extravergine d’oliva, rosmarino o timo o sesamo, a cui dare la forma che preferite. 10 minuti in forno a 200 °C e la merenda per i giorni successivi è pronta.

Mini piadine

Paninetti e piadine non possono mancare nel menù di un amante della merenda. Per lo spuntino in ufficio è consigliato evitare i ripieni più pesanti e quelli dall’odore forte: non tutti amano i formaggi forti per non parlare del temuto mix tonno e cipolle. Meglio un semplice affettato magro con verdure.

Mandarini

Un aroma quasi universalmente amato è invece quello dei mandarini. In stagione sbucciatene un paio e l’ufficio conserverà un delizioso profumo per almeno qualche ora. Se non vi piacciono nello specifico i mandarini, scegliete un’altra frutta.

Mela

Un’opzione ai mandarini anche se decisamente più asettica, ma altrettanto salutare, è la mela. Per sfuggire alla noia esploratene tutte le varietà: in borsa metterete un paio di annurche, un’enorme golden o una fuji croccante.

Uva

L’uva e i frutti di bosco sono l’ideale per le merende estive. Sistemateli in un piccolo contenitore e teneteli sulla scrivania: potrete assaporarli fra una pausa e l’altra, o condividerli con tutto l’ufficio, che senza dubbio apprezzerà.

Yogurt magro

Lo yogurt è sempre una merenda sana e perfetta per chi ha a disposizione un frigorifero per la conservazione in ufficio. Se preferite è facile preparare a casa un barattolo con un fondo di frutti di bosco o frutta di stagione a pezzetti, yogurt bianco e un paio di cucchiaini di miele.

Cioccolato fondente

Il cioccolato, soprattutto se fondente, va bene nello yogurt ma anche da solo, nei momenti di lavoro in cui avete bisogno di più energia. Potete anche mangiare una barretta da avere sempre a disposizione nel cassetto della postazione di lavoro.

Barrette proteiche

L’alternativa più comoda ai cereali da portare in ufficio sono le barrette di muesli: si possono anche fare in casa mixando i cereali con miele, zucchero e olio e cuocendo in forno a 130 °C per 50 minuti. Anche le barrette vegane e raw vanno bene: sono soprattutto a base di datteri e uvetta, arricchite con noci, cacao o piccoli frutti.

Frutta secca

Frutta secca o essiccata. C’è una vastità di frutta secca da scegliere: anacardi e noci pecan, goji, cachi e cranberry, pomelo e mandarino, potreste persino preparare una macedonia secca personalizzata.

Hummus e carote

L’hummus è fatto con ceci e olio di sesamo, quindi è ricco di proteine ​​e contiene grassi e fibre sane. Le carote sono ad alto contenuto di vitamina A e potassio, quindi questo è uno spuntino molto equilibrato e soddisfacente. Per quanto riguarda le calorie, l’hummus a tazza mezza ha circa 200 calorie, e otto carote hanno solo circa 30 calorie.

Torte di riso

Una torta di riso semplice è a basso contenuto di calorie e relativamente insipido, quindi è una buona base per quasi tutti i tipi di farcitura. Puoi mettere le torte di riso nel cassetto della tua scrivania.

Due torte di riso condite con un quarto di tazza di insalata di uova hanno circa 8 grammi di proteine ​​e un sacco di zinco, selenio e magnesio e circa 260 calorie.

Il popcorn

Il popcorn conta come un chicco perché è ricco di fibre. È anche a basso contenuto di calorie, purché non lo copra con burro fuso o zuccheri. Tieni a portata di mano qualche sacchetto di popcorn a microonde per uno spuntino veloce e salutare: una borsa di dimensioni regolari contiene meno di 300 calorie. Puoi anche acquistare singole porzioni.

Insalata

Un’insalata fresca e salutare può essere un’alternativa alla classica merenda in ufficio. Prepara un contenitore con il tuo mix preferito di insalata, frutta secca, verdure fresche e noci e condimento a parte. Una piccola insalata verde è a basso contenuto di calorie e ha un sacco di vitamine, minerali e fibre.

Farina d’avena

La farina d’avena è un’ottima colazione e non c’è motivo per cui non possa funzionare come spuntino salutare. Puoi utilizzare il forno a microonde e l’avena a cottura rapida o tenere alcuni pacchetti di avena istantanea nel cassetto. Aggiungere un po ‘di uva passa per sapore, fibre e ferro.

Gallette di riso

Anche nella variante di mais costituiscono uno snack facile da reperire che offre subito un senso di sazietà. Le potete conservare direttamente in ufficio e tenere la borsa libera per tutto il resto.