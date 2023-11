Chris Martin, cantante frontman inglese del gruppo Coldplay, ha compiuto 46 anni lo scorso marzo ed è in perfetta forma. Come fa il cantante di successo mondiale a tenersi così in forma? Ecco la dieta che ha rivelato Martin in un’intervista.

La dieta di Chris Martin: come si tiene in forma il cantante dei Coldplay

Chris Martin, 46 anni, frontman del gruppo musicale Coldplay, ha oltre vent’anni di carriera di successo. Da sei anni Chris è fidanzato con l’attrice Dakota Johnson ma i due sono riservatissimi tanto che è quasi impossibile trovare una loro foto insieme. Per primo il frontman dei Coldplay è sempre stato riservato sulla sua vita e quotidianità e anche di lui non si sa molto.

Una cosa è certa, però: la dieta di Chris Martin per tenersi sempre in forma anche dopo i 40anta. E’ stato il cantante britannico a rivelarla nel corso di un’intervista a un poadcast ma la sua non è una dieta “nuova”, anzi il primo fu il nostro Fiorello a seguirla, stiamo parlando del digiuno intermittente applicato a cena, ideato dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe nel suo testo Dinner-Cancelling (Niente Cena!).

Chris Martin ha detto di essere stato ispirato dall’amico e collega Bruce Springsteen che da anni segue questa tecnica alimentare, da allora “non ceno più, smetto di mangiare alle 4 di pomeriggio. L’ho imparato pranzando con Bruce Springsteen”, ha detto Martin.

Patti Scialfa, moglie di Springsteen da più di 30 anni, ha confidato a Chris che Springsteen faceva soltanto un pasto al giorno, una cosa che ha subito ispirato Martin ed ecco che il frontman dei Coldplay ha voluto provarci, i risultati sono stati efficaci dal dimagrimento alla tonificazione. Chris ha poi scherzato sul menu, dicendo che Springsteen ha ingurgitato un sottomarino lungo 8 piedi, prima che gli fosse servita una gigantesca bistecca di bufalo condita da salsa di steroidi.

Il frontman dei Coldplay ha parlato spesso delle sue diete, che cambiano ciclicamente. In passato Chris Martin aveva parlato della dieta 6:1 che seguiva: mangiava cioè sei giorni alla settimana per digiunare, bevendo solo acqua, il settimo. Questo gli permetteva di sentirsi meglio durante la giornata e soprattutto cantare al meglio. Ora invece Chris trova maggiori benefici nel seguire l’alimentazione di Springsteen.

Chris Martin e la sua dieta: cosa mangia il frontman dei Coldplay?

Chris Martin, frontman del gruppo Coldplay, ha 46 anni ma nessuno se lo immaginerebbe a guardare le sue foto social ma soprattutto le sue esibizioni durante i tour mondiali. Il cantante britannico, compagno di Dakota Johnson, ha confessato che da un anno all’incirca mangia un solo pasto al giorno e smette di assumere cibo dopo le 16. Come detto, questa è l’ispirazione dall’amico Bruce Springsteen, in realtà è la stessa che anni fa ha seguito la sua ex moglie Gwyneth Paltrow!

Quando deve preparasi a un tour, il leader dei Coldplay si è paragonato a un calciatore fuori forma: “Dal punto di vista atletico è come, immagino, se ad un calciatore ritirato dicessi di dover giocare una partita. Quindi un sacco di stretching e rafforzamento dei muscoli”.

E ha aggiunto Martin che da quando la band suona negli stadi tutti loro devono prepararsi al concerto come se andassero a giocare un match di football o di calcio, con tutti i problemi muscolari del caso.