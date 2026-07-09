Sindrome di Cushing: cause, sintomi e trattamenti dell’ipercortisolismo

Il nostro corpo è un sistema complesso in cui gli ormoni giocano un ruolo cruciale nel mantenere l’equilibrio. Tra questi, il cortisolo noto come ormone dello stress, è essenziale per la gestione del metabolismo e della pressione arteriosa. Tuttavia, quando i livelli di cortisolo diventano eccessivi, possono insorgere gravi problemi di salute. La sindrome di Cushing è una condizione che si verifica proprio a causa di un eccesso prolungato di questo ormone, alterando profondamente la funzionalità di organi e tessuti.

Le cause di questa sindrome possono essere molteplici, tra cui l’uso prolungato di farmaci corticosteroidi o disfunzioni interne all’organismo. I sintomi iniziali possono essere sfumati e graduali, rendendo la diagnosi complessa e richiedendo un’attenta valutazione medica.

Le cause dell’ipercortisolismo

L’ipercortisolismo può derivare da diverse cause, che vengono classificate in base alla loro origine. Le forme iatrogene sono quelle causate dall’uso prolungato di farmaci corticosteroidi, come il cortisone o il prednisone, prescritti per trattare patologie croniche severe. Queste terapie possono mimare gli effetti di una sovrapproduzione surrenalica, sopprimendo al contempo l’asse ormonale naturale.

Le forme endogene invece, sono provocate da disfunzioni intrinseche delle ghiandole endocrine. Queste possono essere ACTH-dipendenti causate da un tumore ipofisario che produce eccessivamente l’ormone adrenocorticotropo (ACTH), o ACTH-indipendenti dovute a patologie primitive delle ghiandole surrenali.

I sintomi da monitorare

I sintomi della sindrome di Cushing sono multisistemici e possono manifestarsi in modo evidente. Tra i cambiamenti fisici più comuni vi sono l’aumento di peso centrale, il viso arrotondato a luna piena e la gobba di bufalo un accumulo di tessuto adiposo nella parte alta del dorso. La pelle diventa sottile e fragile, soggetta a lividi facili e alla comparsa di smagliature violacee.

Oltre ai cambiamenti fisici, l’eccesso di cortisolo può causare debolezza muscolare, stanchezza cronica, ipertensione arteriosa e alterazioni del metabolismo glucidico. Anche la sfera sessuale e riproduttiva può essere colpita, con alterazioni del ciclo mestruale, calo della libido e disfunzione erettile.

Diagnosi e trattamento

La diagnosi della sindrome di Cushing è complessa e richiede un percorso rigoroso che include test di laboratorio e esami strumentali. Tra questi, il cortisolo libero urinario il test di soppressione con desametasone e il dosaggio dell’ACTH ematico sono fondamentali per confermare la presenza di ipercortisolismo e individuarne la causa.

Il trattamento dipende dalla causa dell’ipercortisolismo. La chirurgia mini-invasiva è spesso la prima scelta, soprattutto in presenza di tumori ipofisari o surrenalici. La terapia farmacologica può essere utilizzata nei casi in cui la chirurgia non è possibile o come preparazione all’intervento. Per la forma iatrogena, è essenziale una gestione attenta e graduale della terapia corticosteroidea.

La sindrome di Cushing non trattata può portare a gravi complicanze, tra cui diabete, ipertensione arteriosa refrattaria, osteoporosi e un aumento del rischio di infezioni. Per questo, è fondamentale riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente per ripristinare l’equilibrio ormonale.