Alimenti con basso contenuto calorico: un aiuto per dimagrire

Se si desidera dimagrire e tornare in forma, bisogna praticare attività fisica regolarmente e fare attenzione a ciò che si mangia. Ecco quindi alcuni alimenti a basso contenuto calorico per perdere peso ma con gusto.

Alimenti con basso contenuto calorico: cetrioli

Tra gli alimenti a basso contenuto calorico non possono di certo mancare i cetrioli: 100 grammi di prodotto crudo infatti contengono appena 16 kcal. I cetrioli sono ricchissimi d’acqua e di antiossidanti, come betacarotene, luteina e vitamina C, che contrastano i radicali liberi e proteggono da degenerazione cellulare e invecchiamento precoce. Inoltre, queste verdure sono ricche di magnesio, importante contro stanchezza e affaticamento.

Alimenti con basso contenuto calorico: zucchine

Le zucchine hanno le stesse calorie dei cetrioli e sono uno dei cibi più indicati per chi è a dieta.

Queste verdure, infatti, sono ricchissime d’acqua e hanno un buon contenuto di fibre e sali minerali come il potassio. Ciò rende le zucchine diuretiche e depurative, utili non solo per tornare in forma ma anche per contrastare ritenzione idrica e cellulite.

Alimenti con basso contenuto calorico: pomodori

I pomodori sono ortaggi che si mangiano tutto l’anno, sia crudi che cotti. Sono ricchi di acqua, sali minerali e fibre, e aiutano a mantenere l’organismo idratato e a rinforzare il sistema immunitario.

Sono ottimi per chi è a dieta, perché 100 grammi di prodotto contengono appena 37 kcal.

I pomodori, inoltre, contengono licopene, un antiossidante che contrasta i radicali liberi, prevenendo così l’invecchiamento e la degenerazione cellulare.

Alimenti con basso contenuto calorico: finocchi

Tra gli alimenti a basso contenuto calorico non possono mancare i finocchi, dato che 100 grammi di prodotto contengono appena 15 kcal. I finocchi sono ricchi di fibre e acqua, aiutano a digerire bene e a contrastare il gonfiore della pancia.

Inoltre, sono degli ottimi snack spezzafame, dato che hanno un ottimo effetto saziante.

Alimenti con basso contenuto calorico: melanzane

Infine, sono ricomprese tra gli alimenti a basso contenuto calorico anche le melanzane, anch’esse ricche di antiossidanti, utili contro i radicali liberi.

Le melanzane contengono appena 23 kcal per 100 grammi di prodotto, sono ricchissime di acqua, fibre e potassio, e hanno proprietà diuretiche e sazianti, utili per regolarizzare l’intestino.