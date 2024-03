Emma Stone una delle attrici di apprezzate di Hollywood ha ricevuto il suo secondo Premio Oscar come miglior attrice per Povere Creaure! Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Emma Stone

Emma Stone, celebre attrice di Hollywood, 34 anni, si è aggiudicata il secondo Premio Oscar come miglior attrice per il film del 2023 Povere Creaure! nel ruolo di Bella Baxter. La Stone ha vinto a sorpresa, infatti, la favorita era Lily Gladstone. L’attrice americana entra così nella storia, insieme a Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor: 35 anni e due Oscar già vinti.

Gli esordi dell’attrice risalgono al 2005 quando la Stone, diciassettenne, prende parte ad un episodio della serie tv Medium, e passa rapidamente dal set di questa stagione al tv movie The new Partridge family. Nello stesso anno partecipa anche a Malcom, serie celebre anche in italia, e a Lucky Louie: da comparsa comincia già a diventare un volto amato dal pubblico.

L’approdo al cinema è nel 2007 con Suxbad – tre menti sopra il pelo di Greg Mottola, una commedia demenziale a cui seguono La coniglietta di casa di Fred Wolf, La rivolta delle ex. Arriva davvero il salto di qualità con Easy Girl diventato un cult della commedia americana per ragazzi, così come Crazy, stupid, love e Amici di Letto, e protagonista del nuovo Spiderman. I suoi film sono davvero tanti e tutti di grande successo mondiale.

Oggi, 35 anni, sposata con Dave McCary, regista e sceneggiatore del Saturday Night Live, da cui ha avuto la sua prima figlia, Emma Stone è una certezza del mondo di Hollywood su cui tutti i grandi registi puntano l’attenzione. Al suo secondo Premio Oscar la Stone è una delle donne più belle e affascinanti del cinema, e per questo dedica tanta cura al suo aspetto. Ecco la sua skincare prima di un grande evento come la notte degli Oscar 2024 dove ha messo in mostra la sua pelle luminosa e giovane.

La routine di bellezza dell’attrice premio Oscar cambia sempre a seconda delle necessità del momento, e dipende dai prodotti che le piacciono, poiché la sua pelle reagisce a diversi ingredienti. Tuttavia, la Stone fa molto affidamento su prodotti naturali come olio di vinaccioli, olio di cocco, olio di argan e olio d’oliva. Emma Stone ha un tipo di pelle secca, quindi è molto esigente riguardo ai prodotti che si mette sul viso.

Emma Stone e la sua skincare routine: segreti di bellezza

La vincitrice del premio Oscar 2024 come miglior attrice, Emma Stone, per il film Povere Creature del 2023 a 35 anni, e mamma di una bambina, è considerata una delle donne più seducenti di Hollywood. La celebre attrice su cui puntano i registi americani, e non solo, ha una carriera ricca di successi iniziata molto presto, intorno ai 17 anni nelle serie tv.

Il primo premio Oscar la Stone l’ha vinto per il film d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia La la Land, diretto dal regista di Whiplash Damien Chazelle, accanto a Ryan Gosling. Grazie a questo si aggiudica la Coppa Volpi, e anche il Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale e appunto il suo primo premio Oscar come miglior attrice protagonista. Ma come appare sempre perfetta? Per la sua pelle super luminosa, sana, Emma Stone si affida a prodotti naturali perlopiù oli. La Stone utilizza l’olio di argan Josie Maran che si assorbe istantaneamente per levigare le rughe, nutrire la pelle secca, migliorare la compattezza e fortificare la barriera idratante della pelle.

Una delle creme preferite di Emma Stone è l’amata crema Magica Charlotte Tilbury. La sua formula antietà comprende acido ialuronico, che trattiene l’umidità, attenua l’aspetto delle linee sottili e dona alla pelle un aspetto radioso. Emma includeva anche Charlotte Tilbury Magic Hydrator Mist, con acido ialuronico, niacinamide e protezione contro l’inquinamento.

Nella skincare di Stone si affida a una crema solare trasparente e priva di olio per la protezione dai raggi UV. Offrendo una protezione ad ampio spettro, lo scudo UV EltaMD SPF 45 funziona meglio per i tipi di pelle normale e grassa, oltre a ridurre i radicali liberi per aiutare a diminuire i segni visibili dell’invecchiamento.

Infine l’attrice americana ama la crema multiuso Egyptian Magic, priva di additivi, conservanti, parabeni, amata dagli A-listers di Hollywood. Questa crema multiuso idrata e ricostituisce la pelle dalla testa ai piedi. Dall’azione idratante, al trattamento olistico dell’acne, al balsamo per le labbra e alla crema per gli occhi, alla crema idratante doposole e anche alla maschera per capelli: è una soluzione completa per i problemi della pelle.