Henry Cavill, celebre attore britannico, ha conosciuto la notorietà internazionale a metà anni Duemila, come interprete del duca Charles Brandon nella fortunata serie I Tudors. Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Henry Cavill

Henry Cavill, celebre attore britannico, è noto principalmente per aver recitato nei panni di Clark Kent alias Superman nel DC Extended Universe e di Geralt di Rivia nella serie televisiva The Witcher. Ma il primo ruolo di successo per Henry fu nei panni di Charles Brandon nella serie televisiva I Tudors, che vale a Cavill un primo risalto sulla scena internazionale.

Nel 2011, intanto, Henry Cavill viene selezionato da Warner Bros come nuovo interprete di Clark Kent alias Superman, ruolo nel quale esordisce due anni più tardi, come protagonista di L’uomo d’acciaio. Primo attore non statunitense a vestire i panni del supereroe, per rivestire il ruolo di Clark Kent ha dovuto seguire una dura preparazione fisica sotto la supervisione di un personal trainer. La pellicola fu un successo al botteghino, incassando oltre 668 milioni di dollari in tutto il mondo.

Oggi, all’età di 40 anni, Cavill considerato l’uomo più sexy del mondo, rivela una forma smagliante e anche una pelle del viso senza imperfezioni. L’affascinante attore britannico mangia bene, dorme adeguatamente e mantiene il suo fisico tonico, ma dedica anche tanta cura al suo viso. Ecco la sua skincare. Inizia sempre con un’attenta pulizia del viso, il primo passo nella sua routine di bellezza, per preparare la pelle per ciò che verrà dopo.

La chiave della sua skincare è utilizzare un detergente di qualità con acido salicilico o minerali per pulire in profondità e proteggere la pelle. E poi, proprio come nella costruzione muscolare, per rafforzare e correggere la pelle bisogna prima scomporla. Per questo, per Cavill un ingrediente rigenerante ed esfoliante come il retinolo stimolerà la rigenerazione cellulare, supportando l’eliminazione delle cellule vecchie e danneggiate e inaugurando delle nuove.

Henry Cavill e la skincare routine: segreti di bellezza

Henry Cavill, attore britannico alias Clark Kent in Supeman e protagonista della serie televisiva The Witcher, 40 anni, è considerato uno degli uomini più sexy al mondo. La star inglese ha alcuni rituali di bellezza facilmente riconoscibili che anche le non superstar (o i supereroi) possono facilmente seguire, per ottenere una pelle luminosa e sana.

Nella skincare di Cavill anche il sonno è fondamentale, infatti, l’attore deve trascorrere dalle 10 alle 12 ore durante i mesi di allenamento ad alta intensità. Il sonno ha sicuramente un impatto sulla pelle proprio come sul corpo. Una sua carenza gli può portare affaticamento della pelle e all’invecchiamento precoce.

Oltre all’alimentazione e al sonno, nella skincare del bel 40enne c’è sempre un siero idratante ricco di sostanze nutritive e una crema protettiva a base di minerali. Infine la protezione solare è un altro aspetto da non sottovalutare. L’eccessiva esposizione al sole è la via più rapida all’invecchiamento e ai danni della pelle, rendendo vano gli sforzi fatti per una pelle sana. Cavill lo rivedremo presto, in quanto l’attore ha dato che sarà protagonista di un film prodotto da Amazon Studios.