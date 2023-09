Cindy Crawford supermodella e attrice statunitense, tra le più famose e richieste tra gli anni ottanta e novanta, ha svelato la sua beauty routine alla veneranda età di 57 anni. Ecco i consigli per una pelle radiosa.

I consigli di Cindy Crawford per la cura della pelle: la beauty routine della top model

Cindy Crawford, tra le modelle più richieste negli anni Ottanta e Novanta, ha un patrimonio che si aggira sui 400 milioni di dollari. Mamma della già celebre modella Kaia Gerber, anche suo figlio Presley Walker Gerber è un famoso modello.

La bellissima 57enne con un altrettanto meravigliosa famiglia è ormai lontana dalle passerelle da diversi anni ma mantiene una perfetta forma fisica e un viso da ragazzina. Cindy è sposata dal ’98 con Rande Gerber, un uomo d’affari americano ed ex modello.

Come fa l’ex supermodella a restare così in forma? La Crawford ha rivelato che ama il marchio Neutrogena in particolare un olio per il corpo che quando mette a volte le ricorda quando aveva 25 anni e viveva a New York. “Le esigenze della mia pelle sono cambiate. I miei allenamenti si sono evoluti. Mi piace la spazzolatura a secco da molto tempo”, ha detto Cindy.

Altro segreto di bellezza di Cindy Crawford è sottoporsi a sauna e poi tuffarsi nell’acqua fredda magari una volta alla settimana perché odia avere freddo. Si sente così come una scarica di endorfine dopo aver fatto il passaggio caldo e freddo.

La supermodella ricorda sempre di mettere la protezione solare; ecco perché la crema idratante del suo brand contiene SPF. Al sole Cindy indossa sempre un cappello, non fuma e cerco di bere abbastanza acqua. La costanza nel tempo fa la differenza più grande, crede la supermodella.

Per il suo corpo tonico e prestante nel tempo, Cindy ammette che la maggior parte lo de

ve alla genetica anche perché non si allena tutti i giorni come dice lei, ma cerca di allenarsi tre o quattro giorni alla settimana e alcune settimane nemmeno una.

Cindy Crawford e la beauty routine: segreti di bellezza

La supermodella anni Novanta, Cindy Crawford ammette di curare estremamente la sua pelle del viso per apparire sempre giovane e in forma. Oltre ai segreti di bellezza rivelati, Cindy ha altri beauty tips che non teme di mostrare alle donne che la seguono. Magari anche sue coetanee.

Per mantenere la chioma morbida, elastica e sana, la modella ha completamente abolito l’uso dell’elastico per capelli, sostituendolo con le pinze, piuttosto grandi e che non stringono troppo. Questo beauty trick è molto utile poiché evita di stressare la chioma e permette di mantenere la piega senza la formazione di segni sui capelli.

Escursionismo, cardio, squat: una varietà di attività, è questo un altro dei tanti segreti del fisico invidiabile di Cindy Crawford a quasi 60 anni. “Mi piace praticare jogging ma ciò che funziona meglio per me sono le “tecniche vecchia scuola” come flessioni, squat, pesi e trampolino elastico”, ha confessato Cindy.

Quando invece la supermodella ha bisogno di intensificare l’allenamento allora aumenta il ritmo con esercizi cardio e HIIT. Per concludere nel fine settimana niente riposo, anzi sì a escursioni in collina e gite in bicicletta.