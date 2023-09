Stella McCartney stilista inglese e seconda figlia dell’ex componente dei Beatles, Paul McCartney e della sua prima moglie Linda, ha rivelato come si tiene in forma. Ecco la dieta dell’icona della moda sostenibile.

Stella McCartney svela la sua dieta: cosa mangia la figlia di Paul?

Stella McCartney stilista britannica di fama mondiale ha mosso i primi passi nella moda già a dodici anni. Nel 2001 la seconda figlia di Paul McCartney ha lanciato la sua casa di moda con il suo nome in una joint venture al 50% con Gucci, mostrando la sua prima collezione a Parigi. Mamma di quattro figli, la splendida e talentuosa 52enne attiva da sempre sui social ha confessato cosa mangia per tenersi in forma, sempre su base vegetariana come il resto della sua famiglia.

Cresciuta in campagna, quando a scuola gli amici le chiedevano se era figlia di Paul McCartney lei negava e “fingeva di essere un’altra” grata ai genitori di averla protetta dall’assalto mediatico. Sposata con Alasdhair Willis, padre dei loro quattro figli, Stella si batte in difesa degli animali.

Vegetariana da sempre, nelle sue collezioni non usa né pelle, né pellicce. Una donna in alfa sempre in difesa delle altre donne, eredità femminista della madre Linda.

A favore degli animali e dell’ambiente, Stella ha creato alternative non solo alla pelle e alla pelliccia, ma anche a tutti i tipi di altri materiali, come il PVC, perché la sua produzione chimica è molto dannosa, e

“dicono che è cancerosa per le persone che ci lavorano, e poi i residui finiscono nei fiumi perché le fabbriche sono costruite sui fiumi”. Le ci sono voluti 10 anni di innovazione per realizzare una scarpa trasparente senza utilizzarla.

Come detto, la stilista pluripremiata non utilizza prodotti di origine animale nei suoi modelli ed è vegetariana fin dall’infanzia, uno stile di vita sostenuto da sua madre Linda e suo padre Paul. La 52enne invita gli altri consumatori a prestare maggiore attenzione a ciò che finisce nei loro pasti e nei loro indumenti, pensando a da dove proviene il prodotto finale.

“Il consumo di animali, sia che li indossi o li mangi, è straordinariamente dannoso per il pianeta. Ogni anno vengono uccisi oltre un miliardo di animali a scopo alimentare”, ha ricordato la McCartney.

Stella McCartney e la dieta: cosa mangia la stilista?

Linda McCartney, moglie del leggendario Sir Paul McCartney dei Beatles e madre della stilista Stella e della scrittrice gastronomica Mary, sosteneva un’alimentazione senza carne oltre 30 anni fa. La donna morì di cancro al seno nel 1998, ma la sua influenza rimase all’interno della famiglia.

Paul, Mary e Stella sono tutti vegetariani e, a modo loro, sostengono uno stile di vita senza animali. Da quando è piccola, infatti, la stilista britannica segue anche lei una dieta vegetariana, a tratti vegana. E continuerà così per sempre come ha ribadito più volte Stella.