Nina Moric supermodella e showgirl croata naturalizzata italiana, è divenuta nota in Italia per esser stata la moglie di Fabrizio Corona. La showgirl e concorrente di reality ha rivelato i segreti della sua skincare routine.

La skincare routine di Nina Moric: i prodotti beauty consigliati

Nina Moric ex modella, showgirl e influencer di origine croata, è tornata a parlare sui social dopo mesi di silenzio. Nei giorni scorsi la modella, 47 anni compiuti a luglio, è tornata a parlare tramite Instagram, mostrandosi in ospedale e creando un forte allarme tra i suoi fan.

Nina Moric ha dichiarato di essere nel bel mezzo di un periodo non facile e di aver avuto a che fare con un malessere, sconfitto però dall’equipe di medici e anestesisti dell’Humanitas di Rozzano, uno degli ospedali privati più importanti del milanese.

L’ex moglie di Fabrizio Corona e madre di Carlos Maria, sta pian piano recuperando le forze dopo un brutto periodo che l’ha costretta a star lontana dalle scene della tv e dei social. L’abbiamo sempre vista, però, in perfetta forma nonostante il periodo non proprio facile. Fisico longilineo, snella e alta come una top model di tutto rispetto, la showgirl croata si presta a rivelare i suoi segreti di bellezza, al di là dei tanti ritocchini chirurgici.

Anche il rapporto con suo figlio Carlos Maria, nato dall’amore con Fabrizio Corona nell’agosto del 2002, è complicato. Mamma e figlio non si vedevano da tre anni fino a quest’anno. Carlos soffre di una patologia psichiatrica, ossia la psicosi transitoria acuta.

A queste dichiarazioni, Carlos rispose parlando di generici “problemi familiari che ci sono sempre” e affermando di stare bene e di essere con il padre. Poco tempo dopo le dichiarazioni in questione, sono arrivate, da parte dell’ex re dei paparazzi, accuse pesantissime alla Moric che, a suo dire, sarebbe entrata in casa sua per rubare 50.000 euro in contanti, fatto confermato da Carlos stesso.

Nina Moric svela la sua skincare routine: segreti di bellezza

Nina Moric, 47 anni a luglio, ha svelato a chi la segue sui social dove conta oltre mezzo milione di followers, come fa a mantenersi in forma costante e ad avere una pelle levigata anche dopo i 40anta. Chi lo penserebbe mai, ma è il caviale uno degli ingredienti di bellezza che la showgirl croata usa per elasticizzare la pelle.

Il caviale italiano, infatti, vanta ottime qualità con proprietà elasticizzanti che unita alla bava di lumaca combatte arrossamenti e disidratazione. Infine il veleno di vipera è tra i più potenti antirughe naturali utilizzati anche dalla Moric.

Tre sono ingredienti principali della skincare della supermodella che uniti rendono belle proprio come Nina Moric, volto di diverse campagne pubblicitarie e presente in prima linea a raccontare i nuovi prodotti. Per questo la bellissima showgirl mostra una pelle distesa, idratata e perfetta.