Will Smith attore, produttore e rapper statunitense, ha raggiunto fama internazionale negli anni Novanta nella serie tv Willy, il principe di Bel-Air e in numerosi film tra cui Bad Boys, Independence Day e Men in Black. Come è tornato in forma l’attore? Ecco svelata la sua dieta.

La dieta di Will Smith: cosa mangia l’attore?

Uno degli attori più amati e famosi di Hollywood Will Smith ha scatenato il temerario mondo del cinema americano in occasione degli Oscar 2022 quando ha preso a schiaffi il presentatore Chris Rock per una battuta infelice sulla moglie.

“Arrivati al 2016 eravamo esausti di provarci”, ha dichiarato l’attrice americana, parlando dei vari tentativi per salvare il matrimonio, non andati a buon fine. Ma “avevo promesso però che non ci sarebbe mai un motivo per divorziare, che avremmo lavorato su qualunque cosa”. Infatti la coppia, sposata dal 1997, per adesso non ha intenzione di divorziare.

Will Smith è tra gli attori più pagati e impegnati di Hollywood, nonostante sia stato duramente criticato per come si è comportato agli Oscar, la sua carriera va alla grande. Il film che l’ha consacrato al successo fu Alì del 2001, per cui ha ricevuto una candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista. Più tardi sono stati prodotti i sequel Bad Boys II e Men in Black II. Tra i suoi film di successo ricordiamo Hitch – Lui si che capisce le donne e La ricerca della felicità.

Ma come si tiene in forma il bel 55enne, talento indiscusso e capace di farsi amare dal pubblico anche come produttore e rapper? Will Smith ha recuperato la forma fisica, prima lievemente in sovrappeso, seguendo una dieta più sana. Quando si parlava di dieta, che lo faceva ingrassare, Will diceva di assumere oltre 3000 calorie al giorno.

La sua cena preferita era petto di pollo alla griglia, patate dolci e broccoli. Semplice, gustoso e poco calorico. Una sua giornata tipo, rivelata dall’attore, è a colazione farina d’avena e uova; pranzo petto di pollo con broccoli; cena carne di manzo e patate dolci.

Tutti ricordiamo il bel attore americano Will Smith e il suo fisico scolpito in film come Io sono leggenda e Io, Robot ruoli che gli sono valsi come seguito di appassionati di fitness di culto. Will Smith è uno degli A-Lister di Hollywood più trasparenti. Di solito racconta la sua vita sul canale YouTube come ad esempio una mini serie chiamata “Best Shape of My Life”. Nella serie, Smith ha promesso di perdere 9,5 kg in 20 giorni. Avviso spoiler: ce l’ha fatta.

Smith ha un nutrizionista che prepara il suo programma di dieta, uno chef che cucina i suoi pasti e un personal trainer che lo guida durante il suo allenamento soprattutto quando deve trasformare il fisico in vista di un nuovo ruolo. Quando si allena per perdere peso, la star di di Men in Black segue un deficit calorico di 500 calorie al giorno.