Fabrizio Corona è figlio del giornalista Vittorio Corona e di Gabriella Previtera, ed era nipote del giornalista Puccio Corona. Proveniente da una famiglia ben conosciuta, Fabrizio è diventato il “Re dei paparazzi”. Da sempre volto di una vita sregolata e folle, ecco la dieta che segue.

La dieta di Fabrizio Corona: cosa mangia il “Re dei paparazzi”?

Fabrizio Corona è uno dei personaggi tv ed ex paparazzi più discussi di sempre. Tra arresti, condanne, paparazzate ai volti noti e scandali, Corona è riuscito in ogni caso a far parlare di sé negli anni. Oggi 49enne e padre di Carlos Maria, avuto dalla sua ex moglie Nina Moric, Fabrizio Corona si mostra sempre in perfetta forma.

La sua dieta è alquanto choc. L’ex re dei paparazzi ha confessato di prendere 100 pillole al giorno. Inoltre, si sottopone a tre massaggi a settimana, oltre che continue lampade abbronzanti. Il primo tra tutti è il segreto del suo fisico a quasi 50 anni: 4 pasticche di Cialis al giorno. “Me l’ha dato l’urologo. Innanzitutto è il miglior termogenico che c’è, ti fa dimagrire, bruciare grassi”, ha detto Corona.

Corona, dunque, non prenderebbe il Cialis per migliorare le prestazioni sessuali ma lo userebbe come integratore per dimagrire. “Ne prendi una e bruci i grassi”, ha aggiunto l’ex Re dei paparazzi. Un metodo dimagrante assolutamente da evitare.

Il Cialis, infatti, è un trattamento per gli adulti con disfunzione erettile. Questa condizione si verifica quando un uomo non riesce a raggiungere o a mantenere un’erezione idonea per un rapporto sessuale. Il giornalista di gossip, invece, lo usa come rimedio per dimagrire.

Fabrizio Corona e i segreti della sua linea: la dieta

Fabrizio Corona, quasi 50enne e un fisico scolpito che non ha nulla da invidiare ai 20enni. La sua è sempre stata una passione e anche esaltazione del suo corpo, dopo anni di duro allenamento e diete anche fai da te. Da sempre Corona ha la fissa per il fisico che tiene sempre in modo esemplare.

“Quando era in carcere ha sempre fatto palestra, è un cultore del fisico…fare sport gli libera la mente”, ha dichiarato il suo avvocato.

Su Instagram l’ex paparazzo pubblica sempre scatti a torso nudo, con pettorali tatuati e palestrati. Proprio per uno di questi scatti Corona fu accusato nuovamente: sponsorizzò nel 2016, mentre era in semi libertà, una confezione di pastiglie per il controllo del peso:

“Una compressa un’ora prima di pranzo mi aiuta a mantenere in equilibrio il peso, a limitare l’assorbimento degli zuccheri, stimolare il metabolismo dei grassi e non mi fa sentire il senso di fame”. Di qui lo scandalo. In ogni caso Corona ha sempre amato l’assunzione di pillole per dimagrire.