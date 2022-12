Leonardo DiCaprio, quasi vicino ai 50, è sempre in perfetta forma e di massimo fascino. L’attore di Hollywood segue una dieta mirata, a base di cibo vegano, oltre che un piano di allenamento. Ecco svelato di cosa si tratta.

Leonardo DiCaprio: la dieta vegan e l’allenamento dell’attore

Lo scapolo d’oro di Hollywood, che ha compiuto 48 anni il giorno 11 novembre, si tiene in forma costantemente. Leo DiCaprio non ama farsi intervistare né rivelare dettagli intimi della vita privata. Quello che sappiamo è, però, che ama il cibo semplice e per niente elaborato.

Leonardo è da diversi anni vegetariano. Non mangia il fegato crudo di un animale, ma ammette di andare pazzo per un piatto che segna un legame indissolubile con le sue radici italiane: la pasta.

Declinata in tutte le forme e in tutte le varianti, è questo il suo cibo preferito.

DiCaprio ha rivelato, però, di essere goloso di un’altra prelibatezza non vegana, però, i pupusas, le tortillas salvadoregne ripiene di carne di maiale, formaggio e fagioli rifritti della cucina messicana.

L’attore americano ci tiene particolarmente alle campagne di sensibilizzazione, come quella che porta avanti a favore della dieta vegana, contro ogni tipo di cibo animale.

“Passare dalla carne animale a quella di origine vegetale, sviluppata da Beyond Meat, è una delle misure più potenti che qualcuno possa prendere per ridurre il nostro impatto sul clima”, scrisse sul suo profilo Instagram.

Nella sua dieta sono presenti molti semi, frutta secca, verdura di ogni tipo, alimenti biologici e tre litri di acqua al giorno. Inoltre ha un’attenzione maniacale per l’aspetto fisico, in particolare per il viso che cura con massaggi e creme.

Leonardo DiCaprio e la passione per lo sport

Il divo di Hollywood ama tenersi sempre attivo, ma cerca di cambiare spesso i suoi allenamenti per non rischiare di annoiarsi. Ecco perché segue un allenamento in sala pesi per tre giorni a settimana, mentre preferisce le attività all’aria aperti durante gli altri giorni.

In particolare ama fare cardio in riva al mare o per le vie della sua città, nei parchi. Adora anche giocare a calcio e pallavolo sulla spiaggia, oppure concedersi una bella partita a tennis.