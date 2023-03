Smettere di fumare: tutti i benefici sulla salute

Il fumo è una cattiva abitudine a cui è difficile, ma non impossibile rinunciare. Una pratica che causa moltissimi morti e danni alla salute e all’organismo, in generale. Per smettere di fumare sono tanti i metodi e i vantaggi che questa pratica dona. Scopriamo come poter fare e quali sono i rimedi adatti.

Smettere di fumare

Sono davvero tanti gli effetti negativi che il fumo esercita sulla salute e il benessere dell’organismo, in generale. Sono molte anche le patologie serie e non solo, associate al fumo passivo. Per coloro che hanno a cuore la propria salute e quella delle persone vicino, smettere di fumare è sicuramente un buon passo per il proprio benessere psicofisico.

In base ai dati Istat che sono stati raccolti nel 2017, sono 10 milioni circa i fumatori e molti di questi raggiungono appena la soglia dei 14 anni. Sono anche parecchi, circa 11 milioni, coloro che si reputano ex fumatori e che, dopo un percorso lungo, hanno decido di rinunciare al fumo e ora stanno molto meglio.

Salvaguardare la propria salute è sicuramente una delle motivazioni principali che sono alla base di coloro che decidono di smettere di fumare. In questo modo si cerca di garantire la massima qualità della vita anche di coloro che vivono vicino in modo da preservarli considerando che il fumo passivo ha notevoli rischi.

Per riuscire a rinunciare in maniera definitiva al fumo, sono diversi i centri antifumo e il supporto anche psicologico a cui rivolgersi per allontanare questa pratica qualora si avessero delle difficoltà e si capisse che da soli non si riesce. Si tratta di un percorso che necessita di tantissima forza di volontà, ma anche di rimedi naturali come l’uso di No Smoke che libera per sempre dall’astinenza.

Smettere di fumare: tutti i benefici

Chi decide di rinunciare all’uso della sigaretta e smettere di fumare va incontro a una serie di benefici e di vantaggi che si tendono a manifestare sin da subito, dai primi giorni. Gli effetti benefici durano a lungo nel tempo e sono la spinta per continuare a perseverare. A distanza di tempo, si ha una diminuzione della pressione arteriosa con i valori che cominciano a tornare nella norma.

I livelli del monossido di carbonio e dell’ossigeno iniziano pian piano a normalizzarsi, gli stessi polmoni sono più liberi dai depositi di muco e dalle scorie che il fumo lascia e la stessa respirazione è libera e fluida. Si comincia anche a recuperare il senso del gusto e dell’olfatto, oltre ad acquisire una migliore energia.

Dopo 12 settimane da quando si è deciso di smettere di fumare e cominciare questo percorso di lotta al fumo, si notano dei miglioramenti nella circolazione sanguigna per cui si ha un minor rischio di andare incontro a infarti o ictus. Il rischio cardiovascolare tende a dimezzarsi con un miglioramento anche della tosse e dei sibili che si riducono gradualmente.

Apporta benefici a tutto l’organismo dal momento che migliora la salute del sistema cardiovascolare, dei polmoni che sono liberi, ma anche della pelle che assume un aspetto più sano. Si ha una migliore ossigenazione dei tessuti del corpo per cui la pelle non presenta più quel colore giallastro tipico di coloro che fumano. L’odore dell’alito va a migliorare e si riduce anche il rischio della predisposizione a patologie serie che riguardano i polmoni.

