La dieta di Cristina Chiabotto: quali sono i cibi a cui non può rinunciare

Cristina Chiabotto, eletta Miss Italia nel 2004, è moglie e mamma felice: al suo fianco c’è Marco Roscio, con il quale si è sposata nel 2019 e dal quale ha avuto due figlie. La conduttrice tv è subito tornata in forma, come dimostra lei stessa sui social. Scopriamo la dieta che segue Cristina Chiabotto e anche i cibi ai quali non può rinunciare.

La dieta di Cristina Chiabotto

Cristina Chiabotto ha oggi 36 anni e due recenti gravidanze alle spalle, ma conserva tuttora una forma fisica a dir poco invidiabile. Tutto merito di geni infallibili o di una dieta sana e bilanciata? Scopriamo in questo articolo cosa mangia l’ex Miss Italia.

Cristina non rinuncia ad un’alimentazione ricca di vitamine e sali minerali per mantenersi in linea come sempre, soprattutto in vista dell’estate. A tal proposito, nelle sue ultime storie pubblicate su Instagram la Chiabotto ha mostrato ai suoi follower qual è uno dei suoi piatti preferiti per la bella stagione.

Anche la ex Miss Italia Cristina Chiabotto a tavola ha delle vere e proprie fissazioni. Per esempio, detesta ogni tipo di formaggio eccetto la mozzarella. “È ridicolo, lo so. Ma non posso farci niente: detesto il formaggio” ha dichiarato la showgirl. “Dire che non mi piace è troppo poco”.

Un’avversione a tutti gli effetti che la spinge addirittura a relegare il formaggio in ciotoline ermetiche all’interno del suo frigorifero, in modo da non entrarne accidentalmente in contatto. Nessuna allergia o intolleranza, basti pensare che quando era ancora una bambina la Chiabotto consumava regolarmente il formaggio. Poi ad un tratto qualcosa è cambiato. “Accetto il formaggio in una pietanza purché non venga informata che quel che sto per mangiare lo contiene” ha infine concluso.

Ma a cosa non può rinunciare Cristina a tavola? Secondo quanto riportato sul sito Ok-Salute la showgirl torinese amerebbe mangiare e difficilmente rinuncerebbe agli arancini fritti, pizza e Nutella. Tuttavia, pare proprio che la conduttrice si metterebbe in riga soltanto in previsione di qualche particolare impegno lavorativo seguendo una dieta più leggera a base di frutta, proteine, qualche carboidrato e tanta acqua.

Sulla sua tavola, inoltre, non possono mancare le vitamine ed i sali minerali di una bella e coloratissima insalatona mista, fatta con rucola, pomodorini, tonno e uova sode.

Anche se la Chiabotto segue un’alimentazione sana, la genetica fa la sua parte. “Ho preso l’altezza e la struttura fisica da mio papà per cui, se prendo un chiletto non si vede neppure. Però devo ammettere che ho un equilibrio innato: quando mangio più del solito, il giorno dopo mi viene spontaneo fare una giornata light – magari con frutta, verdura e proteine leggere come roastbeef – che compensa tutto”, ha detto la showgirl piemontese.

Poi c’è il fattore ‘movimento’: “Non vado in palestra, ma cammino tantissimo e appena posso, faccio ginnastica a casa”, ha rivelato.

Cristina Chiabotto: a cosa non rinuncia a tavola

Infine, Cristina Chiabotto ha confessato i suoi “peccati” di gola. “Adoro la birra artigianale e il vino rosso, corposo e ad alta gradazione, e vado pazza per le torte salate come la pizza “chiena” beneventana.

Per il resto, dovrei mangiare più frutta. Mi piace, ma me ne dimentico. Negli anni, ho però imparato l’educazione alimentare e ad ascoltare e rispettare il mio corpo: per stare bene non serve altro”, ha detto l’ex modella.