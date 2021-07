Gli spinaci sono una verdura a foglia verde ricca di benefici per l’organismo per via delle sue proprietà nutrizionali. Questo alimento è particolarmente ricco di proprietà capaci di migliorare la salute e l’aspetto della pelle. Scopriamo quali sono i motivi per cui gli spinaci sono ottimi per la cute.

Pelle giovane grazie agli spinaci

Gli spinaci sono in grado di migliorare l’aspetto della pelle in modo molto importante. La presenza di vitamina A, vitamina C, carotenoidi e luteina rendono questa verdura in grado di conferire alla pelle un aspetto luminoso e sano. In particolare gli spinaci riescono a mantenere la pelle giovane più a lungo grazie alla loro capacità di eliminare le tossine nocive per il corpo.

Consumare regolarmente spianci quindi regala un’azione anti-età del tutto naturale.

La pelle ottiene benefici anche grazie all’azione antiossidante degli spinaci che contribuiscono a ridurre lo stress ossidativo dei radicali liberi e quindi contrastano l’invecchiamento della pelle.

Spinaci per proteggere la pelle dai raggi UV

Gli spinaci riescono a proteggere la pelle dai dannosi raggi UV in modo del tutto naturale. I raggi UV del sole sono infatti molto dannosi per la cute in quanto l’esposizione prolungata ad essi provoca dei danni anche molto importanti alla pelle e può portare addirittura a sviluppare dei melanomi.

Il contenuto di vitamina B negli spinaci rende queste verdure a foglia verde in grado di proteggere la pelle in modo naturale.

Come consumare gli spinaci per avere benefici per la pelle

Per sfruttare al massimo i benefici per la pelle offerti dagli spinaci vi consigliamo di consumarli appena scottati. Le lunghe cotture infatti riducono di molto le proprietà benefiche di questa verdura a foglia verde. Sarebbe ancora meglio utilizzare gli spinaci per realizzare dei frullati oppure consumarli a crudo in insalata.

In questo modo i principi della verdura resteranno completamente inalterati e la pelle ne otterrà grandi benefici.