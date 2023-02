Sport all’aperto: i benefici delle attività outdoor

C’è chi preferisce allenarsi dentro quattro mura, che sia a casa oppure in palestra, e chi al contrario preferisce le attività Outdoor. Dopo questo lungo periodo in cui è stata limitata la possibilità di muoverci liberamente, stiamo imparando ad apprezzare maggiormente l’attività fisica all’aperto.

Perché dunque, per mantenere uno stile di vita sano, è così importante dedicare tutti i giorni un po’ di tempo ad attività all’aria aperta? Ecco tutti i benefici dell’attività Outdoor.

Sport all’aperto: i benefici dell’attività all’aria aperta

Lo sport all’aperto, come anticipato, comporta numerosi benefici per il corpo e per la mente, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo. Ma anche nelle belle giornate d’inverno.

Vediamo alcuni dei tanti benefici dell’attività outdoor.

Ossigenazione dei muscoli. Lo sport outdoor consente di migliorare il processo di ossigenazione dei muscoli. Evita i problemi di ricambio d’aria causati da riscaldamento troppo alto o dall’ aria condizionata troppo forte, che spesso, a seconda delle stagioni, sei costretto ad affrontare se ti alleni in spazi chiusi. Respirare all’aria aperta consente un apporto di ossigeno maggiore, con impatto positivo anche sulla performance sportiva.

Produzione di Vitamina D. La luce solare agisce sulla pelle, aumentando la produzione di vitamina D, fondamentale per l’assorbimento di calcio e di fosforo. Questo processo determina la solidificazione del tessuto osseo, con effetti curativi e di prevenzione su molte malattie dell’apparato scheletrico, in particolare l’osteoporosi. I benefici coinvolgono anche le articolazioni, che diventano più flessibili, riducendo il rischio di malattie osteo-artrosiche.

Benessere psicofisico. Non bisogna trascurare l’impatto dell’attività all’aperto sulla salute psicofisica.

La possibilità di respirare in mezzo alla natura comporta benefici sia dal punto di vista degli stimoli sensoriali sia della creatività.

Essendo molto più diversificato, l’allenamento outdoor è la soluzione migliore per coloro che durante lo sforzo fisico tendono ad annoiarsi. Consente perciò un miglioramento anche dal punto di vista della prestazione.

Maggior consumo di calorie e grassi. Lo sport all’aria aperta ti consente un consumo superiore di calorie e grassi. Il nostro corpo si abitua presto a movimenti ripetitivi come quelli che compi in palestra, sia se lavori con gli attrezzi sia a corpo libero. L’attività all’aperto, invece, è senza dubbio più imprevedibile, e la conseguenza è un maggior dispendio energetico con relativa diminuzione di massa grassa.

Riduzione del rischio infarto. L’attività fisica all’aperto è importante anche perché diminuisce il rischio infarto. Migliora infatti la funzione cardiovascolare dilatando i vasi sanguigni e fluidificando il sangue. Lo sport all’aria aperta aumenta la resistenza e migliora le funzioni cardiache e respiratorie, facilitando le capacità di recupero.