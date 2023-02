La dieta macrobiotica non è uno schema dietetico bensì una filosofia alimentare che interessa tutto lo stile di vita di chi la segue. La dieta macrobiotica persegue l’equilibrio tra yin e yang, dove per yin si intendono i cibi acidi e per yang i cibi alcalini; tra questi, si distingue una terza categoria detta di cibi “naturalmente bilanciati”.

Scopriamo il menù settimanale della dieta macrobiotica.

Dieta macrobiotica: di cosa si tratta

Il termine macrobiotico deriva dal latino makros + bios, ovvero grande/lunga vita. E’ un sostantivo coniato dal medico giapponese Nyioti Sakurazawa tra la fine dell’ 800 e i primi del ‘900 che ispirandosi all’antica cultura nipponica, ha poi esportato negli USA lo stile alimentare dei longevi monaci buddisti.

Cibi yin-acidi: latte e derivati, frutta, tè, zucchero, miele, bevande alcoliche; alcuni frutti tropicali: banane, mango, kiwi, papaia, ananas, anguria, prugna; alcuni ortaggi come patate, melanzane, pomodori; aglio, barbabietole, pane bianco, salsicce, carne bovina, uova, vongole, vitamina C, spezie, prodotti alimentari trasformati, alimenti conservati, coloranti o chimici

Cibi yang-alcalini: sale, pollo, pesce, uova *, ortaggi, alghe ecc.

Cibi bilanciati: cereali, legumi, semi oleosi.

Per la dieta macrobiotica, la masticazione e il gusto hanno un’importanza decisiva, almeno quanto la scelta dei cibi stessi.

In pratica, per ogni alimento yin deve essere presente anche un alimento yang, mentre i cibi equilibrati non hanno bisogno di essere compensati. In realtà, le revisioni successive della dieta macrobiotica si sono adattate parecchio allo stile di vita contemporaneo, perdendo parzialmente la propria natura filosofica.

Esempio menù settimanale: dieta macrobiotica

Giorno 1

Colazione:

Tè bancha

Fiocchi di avena con uvette

Spuntino:

Biscotti di sesamo

Pranzo:

Riso integrale con fagioli azuki

Cavolo stufato

Tempeh fritto con zenzero

Tè bancha

Spuntino:

Spremuta di agrumi

Cena:

Zuppa di lenticchie

Cime di rapa lesse

Giorno 2

Colazione:

Caffè d’orzo

Pane di frumento integrale tostato

Spuntino:

Gallette di riso

Pranzo:

Nishime di verdure (alga kombu, rafano, zucca, carote, tamari)

Tofu strapazzato (tofu, cipolle, bardana, prezzemolo, tamari)

Tè bancha

Spuntino:

Biscotti di frutta secca con uvetta

Cena:

Seitan al vapore

Piselli stufati

Broccoli bolliti

Giorno 3

Colazione:

Succo di mela

Frittelle di grano saraceno

Spuntino:

Spremuta di agrumi

Pranzo:

Cappellini in brodo (cappellini di grano integrale, alga kombu, funghi shiitakè, tamari)

Merluzzo in umido

Spuntino:

Gelatina di frutta con alga agar-agar

Cena:

Zuppa di purè di zucca (zucca, alga nori, scalogno)

Straccetti di pollo

Giorno 4

Colazione:

Budino di mele con uvette

Caffè d’orzo

Spuntino:

Biscotti di frutta secca

Pranzo:

Sushi di carote e crescione

Tempeh bollito e scalogno

Insalata dell’orto

Tè bancha

Spuntino:

Semola di mais o grano

Cena:

Sogliola al vapore

Broccoli bolliti

Pera

Giorno 5

Colazione:

Tè bancha

Frittelle di grano saraceno

Spuntino:

Pera

Pranzo:

Crema di riso con cannella

Seitan alla piastra

Spinaci al vapore

Spuntino:

Biscotti di noci

Cena:

Riso con crema di piselli e zucca

Cavolfiori al vapore

Giorno 6

Colazione:

Tè bancha

Biscotti con farina di amaranto

Spuntino:

Fiocchi di riso

Pranzo:

Zuppa di miglio con alga kombu

Tacchino al vapore

Verdura mista

Spuntino:

Succo di mela

Cena:

Polpette di riso

Fagiolini al vapore

Insalata di carote e finocchi

Giorno 7

Colazione:

Torta di cous cous e mirtilli

Tè bancha

Spuntino:

Succo di agrumi

Biscotti all’uvetta

Pranzo:

Cappellini fritti con verdure (cappellini di grano integrale, cipolla, sedano, carote, tamari)

Merluzzo al vapore

Broccoli in salamoia

Spuntino:

Purè di mele

Cena:

Riso integrale cotto a pressione

Seitan con orzo

Insalata di crescione e rafano