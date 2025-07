Sport nel verde: attività gratuite all’aperto per tutte le età

Con l’arrivo dell’estate, i parchi e i giardini delle città si animano di un’energia nuova grazie all’iniziativa ‘Sport nel verde’. Hai mai pensato a quanto possa essere bello partecipare a attività sportive gratuite all’aperto? Questo programma è pensato proprio per tutti, indipendentemente dall’età, e offre l’opportunità di scoprire il piacere di stare insieme, muovendosi e socializzando. Attraverso diverse discipline, si promuove non solo l’attività fisica, ma anche il benessere collettivo e la socialità. Ma come si svolgerà questa rassegna? Scopriamo insieme i dettagli degli eventi in programma!

Eventi settimanali e attività per tutte le età

Il lunedì 21 luglio, il giardino di Canova ospiterà l’evento “Isole di gioco”, un’attività ludico-ricreativa dedicata ai più piccoli. Dalle 10:00 alle 12:00, l’associazione Carpe Diem guiderà i bambini dai 6 ai 10 anni attraverso giochi progettati per stimolare la loro creatività e socialità. Immagina quanto possa essere divertente per i tuoi bambini partecipare a queste attività! Non solo si divertiranno, ma svilupperanno anche competenze sociali fondamentali.

Quando cala la sera, dalle 19:30 alle 20:30, il parco delle Albere diventa il palcoscenico per una sessione di Kung Fu – Qwan Ki Do, aperta a tutti e condotta dall’associazione Rèn. E se sei in vena di divertirti, il giardino Ravina Itea si trasformerà in una pista da ballo sotto le stelle, con una lezione di Zumba fitness. Chi non ama mantenersi in forma divertendosi?

Il martedì 22 luglio, la giornata inizierà alle 9:00 al parco Solženicyn con una pausa di consapevolezza e respirazione, proposta dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio. Questa sessione di Tai Chi è dedicata alle persone over 65 e si concentra sull’equilibrio e sui movimenti lenti, ideali per il benessere fisico e mentale. È consigliabile indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica per partecipare al meglio a queste attività. Non sarebbe bello dedicare un momento della giornata al tuo benessere?

Attività serali e promozione del benessere

Durante la serata, dalle 19:30 alle 21:00, il giardino Ravina Itea sarà il luogo dedicato alla pallacanestro giovanile femminile, sotto la guida dell’associazione G.S. Belvedere. Questa attività rappresenta un’opportunità fantastica per le ragazze di divertirsi e mettersi alla prova, promuovendo l’attività sportiva tra le giovani generazioni. Chi lo sa? Potrebbe essere l’inizio di una grande carriera sportiva!

Mercoledì 23 luglio, ci sarà un’ulteriore attività focalizzata sul benessere e sul movimento consapevole. Dalle 17:30 alle 18:30, al giardino Massimiliano I d’Asburgo, nel quartiere Cristo Re, si svolgerà un percorso salute con ginnastica morbida, sempre a cura dell’associazione Rèn. Anche in questo caso, l’incontro è dedicato in particolare agli over 65, mostrando come l’iniziativa si prenda cura di tutte le fasce di età. Ti sei mai chiesto come un semplice movimento possa fare la differenza nella tua vita quotidiana?

Un’iniziativa per il benessere collettivo

Tutti gli incontri proposti nell’ambito di ‘Sport nel verde’ sono gratuiti e si svolgono all’aperto, in linea con lo spirito della rassegna che incoraggia a riscoprire gli spazi verdi come luoghi di benessere e socialità. È importante sottolineare che il programma potrebbe subire variazioni, pertanto è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti. In caso di maltempo, le attività saranno annullate, garantendo così la sicurezza dei partecipanti.

In conclusione, l’ufficio sport si occupa della gestione delle attività e promuove la diffusione della cultura sportiva e degli stili di vita salutari. ‘Sport nel verde’ non è solo un evento, ma un’opportunità per rigenerarsi, socializzare e riscoprire il piacere di muoversi all’aria aperta. Sei pronto a unirti a questa avventura nel verde?