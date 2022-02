Suffumigi di stagione: come farli a casa

I suffumigi sono la soluzione più efficace per la decongestione nasale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prepararli a casa, affinché combattere in modo rapido e naturale il raffreddore.

Suffumigi di stagione

La sensazione di naso chiuso, nota anche come “congestione nasale”, è un fastidio molto comune e uno dei principali sintomi del raffreddore.

Tale congestione si verifica a causa di una produzione eccessiva di muco, che ostruisce le vie nasali, rende la respirazione difficoltosa, ma si rivela comunque utile per combattere i batteri.

Il naso congestionato costringe le persone a respirare attraverso la bocca. Tuttavia, in questo modo, la possibilità di entrare in contatto con germi e altri agenti patogeni aumenta. Intervenire tempestivamente, onde evitare di peggiorare, è dunque molto importante e lo si può fare anche in modo naturale, grazie ai suffumigi.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come prepararli in casa, quali oli essenziali utilizzare e dove reperire l’occorrente, per una ripresa rapida ed un ritorno alla normalità il prima possibile.

Suffumigi di stagione: consigli

I suffumigi sono il rimedio naturale per eccellenza, al quale ricorrere per decongestionare e fluidificare le vie nasali e respiratorie in caso di raffreddore. Il preparato è un miscuglio di oli essenziali e naturali, ad effetto immediato.

Il trattamento dura pochissimi giorni, in sostanza, quelli che servono per guarire dal raffreddore e ritornare alla propria quotidianità

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di far bollire sul gas una pentola piena di acqua, spruzzare poche gocce di soluzione e iniziare i suffumigi. Il sollievo è immediato, ma occorre ripetere la procedura per più giorni e almeno un paio di volte al giorno, soprattutto in caso di raffreddore, per una pronta guarigione.

Suffumigi di stagione Amazon

Amazon, e-commerce leader nel mondo per la vendita di prodotti essenziali e non essenziali, mette a disposizione dei suoi clienti Prime, come sempre, alla migliore offerta possibile, anche gli olio essenziali, destinati ad utilizzi vari, inclusa la preparazione dei suffumigi, affinché decongestionare il naso e guarire dai malanni di stagione.

Vaposyl – Miscela di Oli Essenziali per Suffumigi

La miscela è un preparato di oli essenziali ad effetto balsamico, adatta a suffumigi, ambiente e da applicare su cuscini o fazzoletti, per un sollievo immediato ed una respirazione migliore. Per i suffumigi, si consiglia di utilizzare 10 – 15 gocce per volte. Prodotto adatto ai vegani.

Golaviva – Soluzione di Essenze Naturali Balsamiche per Suffumigi

La soluzione è un concentrato di essenze naturali, che fuidificano e decongestionano le vie respiratorie in modo naturale. Il prodotto può essere utilizzato anche con gli inalatori a vapore. L’intensa essenza della soluzione garantisce una ripresa rapida ed un sollievo immediato.

Ultra Retinol Complex – Composto di Olio Essenziali per Suffumigi

Il composto si presta per diversi utilizzi, dal massaggio domestico prima e dopo lo sforzo fisico, grazie all’intenso effetto balsamico che lo caratterizza, per contrastare la comparsa delle rughe, lenire i crampi addominali, combattere il mal di testa e il mal di schiena, preparare i suffumigi e deumidificare l’ambiente.