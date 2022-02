Seguire una dieta sana è fondamentale per mantenere la salute fisica e psicologica. Per migliorare l’umore in maniera del tutto naturale è consigliato infatti il consumo di alcuni specifici cibi. Scopriamo insieme quali sono questi alimenti così benefici per il nostro sorriso.

La frutta ideale per migliorare l’umore

Per migliorare l’umore è consigliato il consumo regolare di frutta. Tra tutti i frutti, alcuni sono però più utili per aiutare a mantenere il sorriso. La banana, ricca di vitamine del gruppo B, sali minerali, triptofano e probiotici, è di certo capace di regalare molte energie. Questo frutto è in grado di alleviare lo stress regalando un generale senso di benessere.

I mirtilli sono ricchi di antiossidanti e vitamine, per questo aiutano il cervello a restare in salute e attivano gli ormoni riducendo lo stress.

Essi sono anche capaci di migliorare la memoria.

Anche la frutta secca è utile per l’umore. Ricordiamo in particolare le noci che migliorano le prestazioni del cervello e riducono le tensioni emotive.

Cioccolato fondente per migliorare l’umore

Uno degli alimenti più utili per migliorare l’umore è di certo il cioccolato fondente. Grazie alla presenza di prebiotici, antiossidanti e triptofano, questo cibo è infatti in grado di stimolare il rilascio di ormoni connessi all’emotività quali endorfine, feniletilamina e serotonina.

Il cioccolato fondente è dunque un alimento davvero utile per l’umore e svolge una funzione anti-depressiva confermata addirittura da uno studio dell’University College di Londra risalente al 2019.

Gli alimenti di origine animale per migliroare l’umore

Una dieta sana deve essere ricca di alimenti di origine vegetale come legumi, frutta e verdura, ma ci sono anche alimenti di origine animale davvero ricchi di benefici per l’umore.

Ricordiamo in particolare le uova che sono ricche di vitamine del gruppo B, vitamina D e contengono grandi quantità di omega-3. Tutte queste sostanze sono utili per migliorare il benessere dell’organismo e inoltre aiutano a combattere i pensieri negativi.

Altro prodotto utile per l’umore è lo yogurt. Ricco di calcio e di probiotici, questo cibo stimola la produzione di ormoni che migliorano l’umore.