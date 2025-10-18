Supporto Essenziale per la Menopausa: Servizi Indispensabili per le Donne

La menopausa rappresenta una fase naturale nella vita di ogni donna, ma comporta sfide e incertezze. Dalle vampate di calore ai cambiamenti emotivi e fisici, molte donne affrontano situazioni che possono risultare opprimenti. In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) ha attivato un help desk nazionale gratuito per fornire supporto e informazioni utili.

Un aiuto concreto per le donne

Il servizio di help desk, disponibile scrivendo a [email protected], è progettato per rispondere a domande e fornire orientamenti su vari aspetti legati alla menopausa. Secondo il presidente dell’AOGOI, Antonio Chiantera, l’obiettivo è creare uno spazio in cui le donne possano sentirsi ascoltate e supportate, affrontando questa fase della vita con maggiore consapevolezza e serenità.

Affrontare i sintomi e le paure

Durante la menopausa, non è raro che una donna su due sperimenti disturbi come le vampate di calore. Questi sintomi possono causare disagio e influenzare la qualità della vita. Inoltre, oltre l’80% delle donne che entrano in menopausa può sviluppare osteopenia, una condizione che, se trascurata, può evolvere in osteoporosi. La prevenzione e la gestione di questi sintomi sono fondamentali per mantenere il benessere generale.

Informazioni e risorse disponibili

Il servizio di help desk dell’AOGOI non si limita a fornire informazioni sui sintomi, ma offre anche supporto su stili di vita, terapie disponibili sia farmacologiche che non, e strategie per una corretta gestione dei disturbi. Le donne in peri-menopausa e menopausa, insieme ai loro caregiver, possono inviare un’email con un breve quesito per ricevere risposte chiare e personalizzate.

Superare i miti e la disinformazione

La disinformazione riguardo alla menopausa è diffusa e spesso porta a malintesi e preoccupazioni infondate. Con questo servizio, l’AOGOI si propone di contrastare gli stereotipi e promuovere un dialogo aperto tra medico e paziente. L’informazione corretta e l’accesso a fonti qualificate sono essenziali per migliorare la qualità della vita delle donne durante questa fase.

Impegno continuo per la salute femminile

Attraverso questa iniziativa, l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani riafferma il suo impegno per la salute delle donne in ogni fase della vita. La menopausa non deve essere affrontata in solitudine; con il giusto supporto, ogni donna può vivere questa transizione con maggiore tranquillità e sicurezza.

Il nuovo help desk rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza e una gestione informata della menopausa. La comunicazione è fondamentale per affrontare questa fase della vita con il supporto necessario, garantendo così una salute duratura e un benessere complessivo.