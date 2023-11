Susan Yara, beauty guru nata su Youtube, di origine coreana ma residente in Nuovo Messico negli States, è una star di bellezza dei social. Susan ha rivelato la sua skincare routine, dicendo: “La skincare coreana è una forma di marketing”.

Susan Yara svela la sua beauty routine: “La skincare coreana è una forma di marketing”

Susan Yara è una guru del mondo beauty e skincare esplosa sui social dalla piattaforma online Youtube, a Instagram. La star del beauty nel 2014 ha aperto il suo canale YouTube “Mixed Makeup”, dedicato al lifestyle femminile. Susan è un ex beauty editor, youtuber e imprenditrice cosmetica di origini coreane che racconta la sua visione sulle tendenze di bellezza che vengono dai social e la sua filosofia di cura della pelle.

In particolare Susan commenta le routine skincare delle star nei video “Skincare Reaction”. Il nome del canale rivela le sue origini etniche: nata a Seul ma cresciuta nel New Mexico, ha voluto concentrare i suoi consigli sulla cura della pelle delle donne tra i 20 e i 40 anni. “Le origini coreane della mia mamma mi hanno instillato una forte cultura della bellezza fondata sul culto della cura della pelle che contraddistingue la Corea in tutto il mondo” racconta Susan, che nel 2019 ha fondato anche il suo marchio di skincare biocompatibile e sostenibile Naturium in esclusiva Douglas.

La beauty guru di origine coreana ha voluto sottolineare che “la skincare coreana è il più delle volte una forma di marketing”. Infatti, le ultime tendenze della skincare coreana, dice Susan Yara che conosce la maggior parte delle persone sui social, non sono quelle effettivamente in voga in Corea e molti dei prodotti K-beauty promossi su TikTok sono realizzati pensando al mercato occidentale non quello davvero coreano.

“Provate a parlarne con un coreano che vive a Seoul, vi dirà che usano altri brand, che la loro routine è molto più semplice e l’unica vera costante nella skincare della tradizione coreana è offrire quotidianamente idratazione, nutrimento e protezione”, confessa Susan. Addentriamoci nella skincare routine della beauty guru e nei suoi prodotti preferiti. Lei ha la pelle da normale a secca e le compaiono facilmente macchie scure. Prodotti preferiti:

Dispositivo a microcorrente Nuface per mantenere il viso sollevato più il suo olio detergente cremoso alla camelia fermentata Naturium per detergere la mattina senza togliere la pelle, ma anche per struccare il trucco la sera per la mia prima pulizia;

Naturium Vitamin C Complex Siero per illuminare la mia pelle e mantenerla idratata;

Naturium Retinol Complex Cream è il suo segreto antietà preferito per la notte. “Se puoi scegliere un solo prodotto per la tua routine notturna, questo è quello giusto”.

Susan Yara e la skincare routine: segreti della beauty guru

Susan Yara, influencer di bellezza e skincare, di origine coreana ma vissuta in New Messico, è nota per il suo canale YouTube dove condivide segreti di bellezza e di cura della pelle. Mamma di due bambini, oltre al canale YouTube Susan ha raccolto migliaia di follower anche su Instagram e su TikTok. Ecco gli step della sua skincare routine.

Il prodotto che fa la differenza nella beauty routine è la protezione solare. Se non proteggi la tua pelle dal sole, “stai sprecando il tuo tempo cercando di rallentare i segni dell’invecchiamento”, spiega l’esperta. Il mancato uso dell’Spf per Susan Yara è uno degli errori più comuni, insieme a una pulizia non adeguata sia di mattino che di sera. L’applicazione di prodotti di trattamento su una pelle con residui di trucco e impurità ostruisce i pori.

Un’ottima soluzione di skincare, per Susan, è tornare all’essenziale e curare la pelle come quella di un bambino, solo con creme idratanti e protezione solare. L’ultimo elisir di bellezza di cui si è innamorata? “Usare un retinoide di notte con antiossidanti e protezione solare al mattino”.